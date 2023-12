Jeseníky zažívají návrat zlatých časů, na Vánoce a silvestra je opět plno

„Ideální je, když má ubytování nějaké základní wellness, například vířivku. Stále víc je totiž v kurzu dovolená ve větší partě nebo více rodin. Nové chaty tohoto typu se špičkovým zázemím jsou proto rychle pryč,“ přiblížila majitelka cestovní agentury Chatař Alena Klimešová, podle níž lidé letos s rezervacemi dlouho vyčkávali.

„Velkou vlnu zájmu přineslo až sněžení v minulém týdnu. Sice teď přišlo oteplení, na horách by však sníh měl vydržet,“ předestřela Klimešová.

Agentura má nyní na svátky v nabídce volných ještě zhruba deset procent chat a chalup.

„U silvestrovských pobytů jsou k dispozici chaty třeba v Branné, Domašově či Koutech nad Desnou. Většinou už jde však o starší objekty, jež nenabízejí takové zázemí jako moderně zařízené nové budovy,“ popsala šéfka Chataře.

Agentura eviduje též rostoucí zájem o dříve nepříliš poptávané období od 26. do 30. prosince.

„Nevím, čím to je, ale těch lidí jsou letos desítky. Bohužel to ovšem není možné, protože silvestrovské pobyty začínají od 28. prosince a někde i od 26. Klientům se přesto těžko vysvětluje, že termín od 26. do 30. je nereálný,“ nastínila Klimešová.

Navzdory zájmu je poznat, že lidé šetří

Zájem o zkrácené pobyty před silvestrem potvrzuje rovněž majitel dvou chat v podhůří Jeseníků Filip Balaj.

„Bylo to už od léta. Zájemcům o pobyt, jenž by končil 30. prosince, jsem vysvětloval, že to nejde. Kdybych někomu takto vyhověl, tak pak těžko seženu někoho na tři čtyři dny přes silvestra,“ shrnul.

Ceny za silvestrovský pobyt má pevně stanovené. „V podstatě je jedno, jestli klient přijede na čtyři dny, nebo na týden, zaplatí stejně. Zkrácené pobyty mám pouze mimo frekventované období na závěr roku a v méně obsazovaných termínech prázdnin,“ sdělil.

Podle Ondřeje Kroupy, jenž je spolumajitelem tří velkých roubenek v Nových Losinách na Šumpersku, je letos navzdory zájmu poznat, že lidé více šetří.

„Bývalo pravidlem, že jsme měli vykrytou celou zimu. Teď jsou mimo svátky některé termíny ještě volné,“ řekl.

Zhruba pětina jeho klientů jezdí v zimě dlouhodobě, mnozí z nich i déle než deset let. „A někteří přijíždějí kromě zimy ještě i v letní sezoně,“ popsal.

Rychle už se plní i termíny na jarní prázdniny

Nejvíc jsou na svátky obsazené ubytovací kapacity v zimních střediscích.

„Pro nás je pozitivní, že stále víc lidí přijíždí už na Štědrý den. Silvestrovské pobyty v hotelovém režimu pak máme téměř vyprodané,“ pochvaluje si Martin Palán z Resortu Dolní Morava. Volná místa na silvestra nicméně ještě na některých chatách, které patří resortu, stále jsou.

Až na výjimky jsou svátky a přelom roku obsazené i v Karlově, největším lyžařském centru v Jeseníkách. „Místa sice ještě jsou, ale výběr se rychle zužuje,“ poznamenal mluvčí Ski Arény Karlov Boris Keka.

Kapacity se plní i přesto, že počasí v nižších polohách nyní připomíná spíše jaro a sníh téměř zmizel.

„Ve výše položených částech Jeseníků však panuje krásná zima, byť i tam se oteplilo, takže zájem o ubytování neopadá. Volná lůžka zmizí během několika následujících dní, neboť sníh na horách určitě vydrží i přes Vánoce a silvestra,“ předpokládá Klimešová.

Ubytovatelé kromě přelomu roku už řeší i jarní prázdniny. „Samozřejmě je největší zájem o termíny, kdy má volno Praha a Brno. Na ty už je obsazeno v Jeseníkách téměř sedmdesát procent chat, které nabízíme k pronájmu,“ nastínila šéfka Chataře.

Největší zájem o prázdninové pobyty v době, kdy mají volno děti ve velkých městech, potvrzují i zimní střediska. „Na tyto termíny už je obsazeno sedmdesát až osmdesát procent kapacit,“ sdělil například Martin Palán z Resortu Dolní Morava.