Hromady odpadků i divoké parkování. Jeseníky trpí pod náporem turistů

Zatímco květnová a červnová čísla byla nižší než v jiných letech, prázdninový nápor je enormní. Oproti loňskému červenci, který byl už tak vysoko nad průměrem, stoupla letos návštěvnost ještě o 37 procent. Do nejcennějších částí Jeseníků přišlo podle Agentury ochrany přírody a krajiny téměř 181 tisíc lidí.

„S dramaticky rostoucí návštěvností přibývají problémy. Auta parkují i tam, kde nemají, lidé rozdělávají ohně na zakázaných místech nebo tam i přenocovávají, víc zaznamenáváme chození mimo určené trasy, přibývá odpadků,“ sdělil šéf Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petr Šaj.

„Pořád ale platí, že většina návštěvníků respektuje nařízení a chová se k přírodě rozumně a ohleduplně,“ dodal.

Kromě toho například enormní množství odpadků, které lidé odhazují, často přeplňuje koše. Kvůli tomu je pak rozhrabává zvěř či rozfoukává vítr.

„Stále víc se ukazuje, že pořád přidávat koše není ta správná cesta, protože při takové návštěvnosti není v silách koše vyvážet. Podle mě je cesta vrátit se alespoň částečně k filozofii – co si do hor přinesu, to také odnesu. Zkrátka obaly od jídla a od pití zase odnesu dolů. Ale k tomu bude dlouhá cesta,“ uvedl Šaj.

Odhazování kapesníků či ubrousků část lidí netrápí

Co se týče odpadků, největší problémy jsou s papírovými kapesníky nebo vlhčenými ubrousky. „Ty jsou doslova všude. Jestli si někdo myslí, že si s nimi příroda brzy poradí, tak se hodně mýlí,“ říká.

Podle něj jsou nejnavštěvovanější místa už v některé dny tak plná, že tam kolabuje doprava.

„Nestačí třeba parkoviště například v Karlově Studánce. Auta stojí v zákazech vjezdu na lesních cestách,“ popisuje Šaj.

S parkováním už jsou problémy i na Skřítku nebo Červenohorském sedle i dalších místech.

Maximální jednodenní návštěvnost na Pradědu byla o prázdninách kolem 3 400 lidí, údolím Bílé Opavy prošlo nejvíc 2 300 lidí za den.

„Samozřejmě s kumulací lidí v jednotlivých místech narůstá počet přestupků. Pořád se snažíme to řešit hlavně domluvou,“ zdůrazňuje Šaj.

Přitom takové kumulaci se prý mohou lidé sami vyhnout. „Stačí, aby si přivstali nebo šli později odpoledne. I pro přírodu je to lepší, když se návštěvnost v průběhu dne víc rozptýlí do delšího času,“ vysvětluje.

Lidé i přes zákaz nocují a rozdělávají oheň v přírodě

Víc než v jiných letech se v chráněné přírodě pokoušejí někteří návštěvníci i přes zákaz přenocovat.

„Zaznamenali jsme stopy po kempování na více místech, třeba na Jelení studánce nebo Vřesové studánce. Nejde jenom o samotné přespání, ale když ještě tito návštěvníci rozdělají oheň, tak hrozí riziko požáru,“ upozornil Šaj.

Profesionálům pomáhají s ochranou hor i dobrovolníci. Podle šéfa šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody Marcela Mináře už je turistů příliš a horám to ubližuje.

„Koronavirová krize vyhnala do hor i lidi, kteří jinak nechodí do přírody a nevědí, jak se tam chovat. Z hlediska ochrany přírody je to velký průšvih,“ sdělil Minář.

„Odpadky, chození mimo stezky, spousta elektrokol, která se dostanou i tam, kam na horských kolech vyjel málokdo, lidé se psy, parkování na divoko. Je jenom otázka času, kdy se to na přírodě začne nevratně podepisovat,“ míní Minář.

Ochranáři se přimlouvají za to, aby turistické kampaně jenom nelákaly do Jeseníků další a další návštěvníky.

„Organizace, které se zabývají managementem cestovního ruchu, kraj a obce vydávají velké peníze na lákání lidí do Jeseníků. Je potřeba víc se zaměřit na infrastrukturu, výchovu, je taky čas začít pracovat na tom, aby další návštěvníky konkrétního místa varovala nějaká mobilní aplikace, aby tam už nejezdili, že je tam přeplněno,“ míní Šaj.

Turisty by mohla pomoci rozptýlit mobilní aplikace

Ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak přiznává, že je potřeba situaci řešit.

„Už před časem jsme začali s kampaní, která má za cíl dostat lidi i do méně známých, přesto atraktivních částí Jeseníků, aby nedocházelo k extrémním návštěvám notoricky známých míst. Chce to ale čas,“ říká.

A mobilní aplikaci upozorňující na návštěvnost turisticky exponovaných míst v Jeseníkách spustí Sdružení cestovního ruchu Jeseníky už příští rok.

„My budeme vědět okamžitě, jaká je v místě návštěvnost, vyhodnotíme, jak je to v průběhu týdne, a doporučíme lidem, kdy mají na místo přijet. Aplikace tak dá uživatelům okamžitou odpověď, když se podívají na návštěvnost místa, a podle toho se rozhodnou, zda tam jet, či nikoli,“ popisuje.

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky chce také spolu s krajem, samosprávami a vlastníky turistických objektů přispět k budování infrastruktury.

„Vím, že není možné do nekonečna rozšiřovat parkoviště, ale prostor tu ještě je,“ doplnil.