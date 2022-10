Léto bylo nic moc a zima může být ještě horší, bojí se areály v Jeseníkách

„Je evidentní, že mnozí lidé už začali šetřit a v létě do hor nejeli, další část radši vyrazila k moři. Naštěstí oproti minulým letům přibyli Poláci, kteří nižší návštěvnost trochu zvedli,“ zhodnotil léto ředitel destinačního managementu Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Podle něj navíc visí velký otazník nad zimou. „Náklady za energie půjdou do násobků a mnohé areály budou zvažovat, zda vysněží a budou připravovat všechny sjezdovky, nebo jen část,“ sdělil Rak, který vychází z informací, jež má sdružení od majitelů či provozovatelů středisek.

„Už na zasněžení půjdou náklady do vyšších milionů a bude víc areálů, které nebudou schopny si na to v průběhu sezony ani vydělat,“ podotkl.

Výrazně narostou rovněž náklady na úpravu sjezdovek. Rolby totiž jezdí na naftu, která je ještě výrazně dražší než benzin a oproti minulé zimě je nyní dražší zhruba o patnáct korun na litr.

Počet sjezdovek snížit lze, kvalitu ne

Obavy z klíčového období roku mají třeba i ve středisku v Koutech nad Desnou, jež patří k největším a nejmodernějším v Jeseníkách.

„Provoz bude enormně drahý. Jisté je, že budeme muset upravit ceny, o výši nárůstu se ale bude teprve jednat,“ řekl ředitel Petr Marek. V závislosti na vývoji cen a případného zastropování bude podle něj středisko zvažovat, zda vysněží celý areál, nebo jen jeho část.

„Neznámých je pořád hodně. V každém případě budou sjezdovky, které vysněžíme, kvalitně udržovány,“ ujistil.

Podobně vidí situaci mluvčí areálu Karlov Boris Keka. „Nemůžeme si dovolit jakkoli snížit standard. To bychom moc návštěvníků neměli,“ sdělil s tím, že také Karlov promítne růst nákladů do cen.

S tím, že po dvou sezonách plných nejistoty kvůli covidu teď přichází třetí, jež bude ještě problematičtější, souhlasí rovněž majitel střediska Miroslav v Lipové-lázních Miloš Hladký.

„Dá se očekávat pokles návštěvnosti, protože náklady na živobytí vyletěly hodně vysoko. A pokud se budou lidé rozhodovat, na čem šetřit, tak lyžování je přece jen zbytná záležitost,“ míní.

O Silvestr na horách je zatím minimální zájem

Podle Hladkého ale musí areály sjezdovky připravit, byť hrozí velké riziko, že lidé lyžování výrazně omezí.

„Vysněžit musíme, stejně tak denně připravit kvalitní povrch sjezdovek. Nepočítám ale s tím, že v nadcházející zimě vyděláme. Bude to spíš o tom příliš neprodělat, byť permanentky určitě zdražíme,“ shrnul.

O kolik se ceny zvýší, teď stejně jako šéfové jiných středisek nedokáže říct.

„Doba je příliš turbulentní, nikdo neví, co bude zítra. V každém případě mohu ujistit, že do cen promítneme jenom část nárůstu nákladů. Pokud bychom chtěli zohlednit vše, tak by se ceny staly pro velkou část lidí neakceptovatelnými,“ řekl Hladký.

Jako slabší predikuje zimu i Alena Klimešová, šéfka agentury Chatař zajišťující pronájem chat a chalup napříč Jeseníky a podhůřím.

„Zima se zatím prodává velmi ztuha, Silvestr a jarní prázdniny vůbec. Nemyslím si však, že hlavním důvodem je nárůst cen pobytů. Lidé spíš vyčkávají, protože jim dnes nikdo nedokáže říct, kolik budou platit za energie,“ sdělila Klimešová s odkazem na to, že se nyní při pobytu platí spotřebované energie zvlášť.