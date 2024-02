Jsou neukáznění, zlobí se lyžařské areály na skialpinisty. Zavedly pro ně pasy

„Pořád jsme se tomu bránili, ale vzhledem k neukázněnému chování řady skialpinistů jsme se v polovině ledna rozhodli pohyb na sjezdovkách skialpinistům zpoplatnit,“ přiblížila například ředitelka skiareálu Bonera na Ramzové Karla Treu. Podle ní je logické, že se skialpinisté podílejí na nákladech na úpravu sjezdovek.

Skialpinismus je trendem posledních let. Sportovců věnujících se tomuto druhu lyžování přibylo výrazně především v době covidu.

„Pokud by se všichni chovali ohleduplně, tak to řešit nebudeme, ale když jdou nahoru po sjezdovce středem, jako by jim patřila, tak to je špatně. A když je upozorníme, tak reagují podrážděně, jsou agresivní a létají vulgarity,“ vysvětlila Treu.

Samostatnou kapitolou jsou pak podle ní „noční“ skialpinisté. „Ti vyrazí nahoru po skončení lyžování. Počkají si, až rolby upraví terén a potom se svítícími čelovkami jezdí po čerstvě upravených tratích. Ráno si pak návštěvníci oprávněně stěžují, když jsou sjezdovky ještě před první jízdou rozryté,“ řekla Treu.

Nejde navíc jen o škody na sněhu. „Protože se v noci zasněžuje, tak nám jezdci poškodili i hadici a kabel vedoucí k dělu,“ podotkla ředitelka skiareálu Bonera.

Skialpinista by měl za den zaplatit v areálu 200 korun. Vymahatelnost je ovšem problematická.

„Zatím se prodalo kolem osmdesáti skipasů pro skialpinisty. Zase je to o těch slušných, kteří zaplatí. Ty ostatní nezajímá, že by se měli podílet na nákladech na úpravu tratí. A my to nemáme jak vymáhat,“ řekla Treu.

Zákaz i tolerance. Přístupy středisek se liší

Jak uvedl server Novinky.cz, který na zavádění placených vstupů pro skialpinisty v Jeseníkách upozornil, dvě stovky se platí za den rovněž v Koutech nad Desnou.

„Máme v areálu výrazné upozornění pro každého skialpinistu, že pohyb po sjezdovkách je pro ně zpoplatněn. Na další ceduli je popis, kudy se dostanou nejlépe nahoru, aniž by ohrožovali lyžaře jedoucí dolů,“ popsal ředitel areálu Petr Marek.

V Koutech jsou úspěšnější, za tuto zimu už prodali pět stovek skipasů. „Řekl bych ale, že pořád platí jen část skialpinistů, jinak by to musely být násobky,“ míní Marek.

Jinde zatím o zpoplatnění této kategorie lyžařů neuvažují. „U nás to není nijak dramatické, skialpinisté se chovají ukázněně, dá se s nimi domluvit,“ řekla třeba Marcela Sedláčková z areálu Červenohorské sedlo.

Středisko Figura na Pradědu sice nemá zpoplatněný vstup, ovšem proto, že skialpinisté by se po sjezdovkách vůbec pohybovat neměli.

„Máme přes den zákaz vstupu na sjezdovky bez platné permanentky. Skialpinisty ale neřešíme, pokud se chovají slušně,“ přiblížil za areál Lubomír Grossman.