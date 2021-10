Za pivem a památkami v Jeseníkách a podhůří. Cyklisté mají nové okruhy

„Šumperské“ okruhy navazují na ty, které se podařilo vytvořit v minulých letech na jesenické straně hor obci Česká Ves a Mikroregionu Jesenicko.

„Vycházíme z toho, že lidé chtějí vyjet na kole za zážitky, pobýt v přírodě a vrátit se do stejného místa, kde mají například odstavené auto, a nehodlají složitě hledat jiné varianty návratu,“ vysvětlil ředitel Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.

Novinka se jezdcům líbí. „Tyto trasy mám proježděné už několikrát. Byl to dobrý nápad udělat z nich okruhy. Myslím, že to je cesta k větší atraktivitě území pro bikery,“ ocenil třeba cyklista Pavel Rudáš ze Šumperka.

Okruhy měří 347 kilometrů

Na Šumpersku vzniklo šestnáct nových okruhů o celkové délce 347 kilometrů. „Nešlo o to vytvářet zcela nové trasy, ale využít především ty stávající a zapojit je do okruhů. Věřím, že se to podařilo,“ sdělil starosta Rapotína na Šumpersku Bohuslav Hudec.

Obec Rapotín je hlavním realizátorem projektu Yes Cyklo, který vznikal za pomoci Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.



Okruhy jsou tematicky zaměřené. Cyklisté najdou v nové síti například zámecký, mineralogický okruh, lázeňský nebo pivovarský.

Značili je lidé z Klubu českých turistů, kteří už dříve pracovali i na okruzích na Jesenicku. „Značení na Šumpersku zabralo asi dva roky. Nebylo potřeba značit kompletně 347 kilometrů. Využili jsme 264 už značených cyklotras a k tomu jsme nově vyznačili 83 kilometrů, abychom vytvořili okruhy,“ popsal vedoucí šumperských značkařů David Mičunek.

Nejkratší okruh podle něj měří osm kilometrů a má převýšení do sta metrů, nejdelší je třicetikilometrový a cyklisté nastoupají kolem tisíce metrů.

Klub českých turistů se také postará o údržbu značek. „Okruhy jsou zařazeny do našich tras jak pěších, tak cyklotras, takže je budeme udržovat standardním způsobem, což znamená obnovu značení každé tři roky,“ vysvětlil.

Okruhy nabízejí atrakce a zajímavosti

Každý okruh nabízí zajímavosti a atrakce. „Návštěvníci mohou objevovat zatopené lomy, přírodní zajímavosti, historické památky, navštívit muzea. Trasy také nabízejí možnost dobití elektrokol v našich nabíjecích stanicích,“ sdělil Rak.

Projekt na šumperské straně přišel na 800 tisíc korun. Polovinu pokryl Olomoucký kraj, po 160 tisících přidal Svazek obcí údolí Desné a sídlo okresu Šumperk a Sdružení cestovního ruch Jeseníky doplnilo 80 tisíc korun.

Prosadili utopickou vizi, síť tras se pořád rozrůstá

S myšlenkou „zokruhovat“ cyklotrasy kolem Jeseníků přišel před několika lety starosta České Vsi na Jesenicku Petr Mudra. První cyklookruhy tak vznikly kolem České Vsi a další se nabalovaly na území Mikroregionu Jeseníky.

Na Jesenicku vzniklo deset atraktivních cyklookruhů o celkové délce 220 kilometrů. „Když jsme si to před lety kreslili, tak to vypadalo jako utopická, nerealizovatelná vize. Mám velkou radost, jak se síť pořád rozrůstá,“ vyzdvihl starosta České Vsi Petr Mudra.

V současnosti je tak na obou stranách Jeseníků k dispozici 568 kilometrů cyklotras zapojených do 26 okruhů. Jejich celkové převýšení je přes 5,5 kilometru.



Projekt Yes Cyklo bude pokračovat v následujících dvou letech na Zlatohorsku, kde ve spolupráci samospráv a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s polskými partnery vznikne v příštím roce deset cyklookruhů a na Staroměstsku dalších sedm. „Tím by měl být projekt Yes Cyklo dokončen,“ shrnul za Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Novou cyklostezku mají také na Prostějovsku

Novinku si užijí také milovníci cyklistických výletů na Prostějovsku. Právě včera tam slavnostně otevřeli novou cyklostezku spojující Plumlov s Mostkovicemi. Stezka vede kolem levého břehu Plumlovské přehrady a je dlouhá necelé dva kilometry.

Stavba si vyžádala náklady ve výši 28 milionů korun. Vznikly především kvůli výstavbě mostu přes řeku Hloučelu, která zásobuje vodou Plumlovskou přehradu. Most měří sedmdesát metrů a má čtyři pilíře. Díky nové trase mohou cyklisté objet pohodlně celou Plumlovskou přehradu, aniž by museli jet po frekventované silnici.