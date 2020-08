Jeseníku se komplikuje revoluce ve vytápění bytů. Klíčový hráč ztratil zájem

Nemalá komplikace postihla plány jesenické radnice, která chce ukončit smlouvu s nynějším velkododavatelem centrálního vytápění v reakci na kritiku cen, jež vedla dokonce už i k odpojování některých bytových domů od systému.

Nyní ale přišla o zřejmě nejjednodušší řešení celé situace. Stavební bytové družstvo Jeseník (SBD), které se stará o stovky bytů ve městě, je největším odběratelem tepla z jesenických kotelen a tudíž se zdálo být jasnou volbou při hledání nového dodavatele tepla, totiž změnilo názor a zásobování už převzít nechce.

Ještě před nedávnem považoval předseda SBD Vít Dorničák za správné, aby se družstvo o provoz centrálního vytápění ve městě ucházelo. Situace se ale změnila poté, co si družstvo nechalo zpracovat ekonomickou a technickou analýzu.

„Ukázalo se, že soustava by potřebovala velké investice, protože je dlouhodobě podfinancovaná,“ uvedl Dorničák.



„Jde o desítky milionů korun, což by při stávajících odběrech tepla ve městě znamenalo návratnost v desítkách let, takže by nás to neúměrně zatížilo. Proto jsme se rozhodli dál se o provoz centrálního vytápění neucházet,“ zdůvodnil přehodnocení názoru Dorničák.

Lidé se dál odpojují, nejnověji dva domy se šedesáti byty

Podle jesenického místostarosty Tomáše Vlazla bylo SBD logickým partnerem pro vyjednávání o budoucnosti celého systému zásobování teplem.

„Tohle řešení se nám zdálo jako nejlepší už proto, že by SBD zásobovalo především byty ve své správě. Bohužel se postoj družstva změnil. Městu nezbývá než to respektovat, a snažit se najít jinou cestu,“ sdělil Vlazlo.

Jesenická radnice už má přitom schváleno zastupitelstvem, aby s nynějším provozovatelem systému, společností Sateza, předčasně ukončila smlouvu. Ta byla původně uzavřena až do roku 2027, město je ale dlouhodobě se Satezou nespokojené.

„Bohužel nám nyní odpadla jedna velmi zajímavá možnost, jak centrální zásobování teplem vyřešit, takže se zaměříme na jiné varianty,“ podotkl jesenický místostarosta.

Podle něj je teď ve hře možnost založit vlastní městskou provozní společnost, nebo centrální síť pronajmout zájemci, který by ji provozoval.

„Pokud se ukáže, že tyto varianty nebude možné uskutečnit, je tu i varianta zrušení centrálního vytápění. Nyní napojení lidé by si potom zajišťovali vytápění sami,“ vysvětlil Vlazlo.

Připomněl současně, že systém se stejně už delší dobu potýká s odpojováním domácností. Nově se chystají odpojit další dva domy se šedesáti byty. Lidé totiž stále víc hledají levnější alternativy. A to i přesto, že Jeseník je s cenou tepla kolem 550 korun za gigajoule pod celostátním průměrem.

Dodavatel tepla předčasné ukončení smlouvy odmítá

Sateza zajišťující nyní dodávky centrálního tepla je součástí rakouské nadnárodní skupiny Energie AG. K rozvázání stávající smlouvy nevidí žádný důvod.

„Naše společnost má platnou smlouvu s městem a tu plní. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil ředitel Roman Macek.

Protože Sateza trvá na dodržení smluvních podmínek a město chce naopak kontrakt předčasně ukončit, pravděpodobně bude muset firmě kompenzovat ztrátu, kterou by tímto krokem utrpěla. Není tak vyloučeno, že vše nakonec budou řešit soudy.

Jesenická snaha o „revoluci“ v systému centrálního vytápění je v regionu ojedinělá, další velká města problém s odpojováním bytů zatím řešit nemusejí. A to včetně Olomouce, kde je cena nejvyšší.