Muž v herně prohrál desetitisíce, vrátil se s nožem a uloupil půl milionu

Podle nyní zveřejněných informací lupič maskovaný kapucí, kusem látky přes obličej a slunečními brýlemi vběhl do herny v Dukelské ulici v Jeseníku 27. října kolem druhé ráno. Záběry z bezpečnostních kamer ukazují, že vyskočil na barový pult a s nožem v ruce obsluhu silně vyděsil.

Následně ji donutil nejdříve otevřít pokladnu, poté mu musela ještě zpřístupnit trezor. Více než půl milionu korun si muž dal do igelitové tašky a pak s penězi utekl.

Podle vyšetřovatelů ho samotného překvapilo, kolik peněz v trezoru bylo, protože vyhrkl: „Ty vole.“ Neobvyklé však bylo, že přesně věděl, kde se v herně trezor nachází.

„Policisté po něm začali ihned po přijatém oznámení intenzivně pátrat. Na základě posouzení vstupních informací pracovali kriminalisté se čtyřmi možnými pachateli, díky důsledné operativně pátrací činnosti však během krátké doby tři z nich vyloučili a plně se soustředili na vytipovaného hlavního podezřelého,“ nastínila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Nepotvrdila se tak druhá vyšetřovací verze, podle které mohlo jít o takzvané „nájezdníky“. V minulosti měla policie zkušenost s trestnou činností na Jesenicku v podání Rumunů, v současnosti Poláků.

Prohranými penězi měl splatit závazky bankám

Kriminalistům při určování totožnosti lupiče výrazně pomohly právě kamerové záznamy. Mimo jiné totiž z různých detailů zjistili, že dotyčný hernu navštívil těsně před loupeží, tehdy pochopitelně nemaskovaný.

„V podniku prohrál částku v řádu několika desítek tisíc korun. Jak sám obviněný později potvrdil, právě prohra byla hlavním motivem jeho činu,“ uvedla Vaňharová. Peníze měl muž připravené na úhradu závazků bankám.

Lupiče, kterému hrozí až deset let vězení, nakonec kriminalisté zatkli 31. října v poledne, a to v herně v Šumperku, kde se opět oddával hazardním hrám.

Doposud netrestaný muž se po předložení důkazů přiznal a policii ukázal místo, kde spálil mikinu, brýle i roušku. Nůž zahodil do řeky.

„Zbraň se nám najít nepodařilo, jelikož šlo o plastovou maketu, kterou s sebou pachatel vozil jako hrozbu pro případný incident, sám měl ale přitom strach ze zbraní,“ přiblížil vedoucí oddělení obecné kriminality v Jeseníku František Zeman.

Vazbě se vyhnul, k automatům však nesmí

Šlo o věci, které měl pachatel v autě. K loupeži se totiž rozhodl hned po návštěvě herny, neměl tedy čas se připravit.

„Ještě téhož dne u něj policisté zajistili část peněz z loupeže. Následně dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který ovšem soud neakceptoval. Trestní stíhání proto probíhá na svobodě,“ shrnula policejní mluvčí.

Přesto si muž nemůže dělat, co chce. „I přes neuvalení vazby bývá zvykem, že soud pachatele nepropustí bez opatření. Obviněný má tedy zákaz vycestování z Jeseníku a zákaz navštěvovat herny, kde jsou automaty. Byl vložen do registru hráčů, na základě toho ho tedy do žádné herny nepustí, jinak by provozovně hrozila pokuta,“ vysvětlil Zeman.

Policie rovněž muži obstavila čtyři účty, dva soukromé a dva podnikatelské.