Silnici přes Červenohorské sedlo zavřela oprava. Zrovna teď, zlobí se firmy

„Jesenicko tuto silnici nutně potřebuje. Nezaznělo odtud jediné souhlasné stanovisko k celkové uzavírce. Všichni preferují variantu částečné uzavírky, byť na delší dobu. Bohužel v Olomouci rozhodli jinak,“ sdělil místostarosta Jeseníku a šéf dopravní komise Sdružení měst a obcí Jesenicka Václav Urban.

Proti je i hospodářská komora. „Nebyl jediný relevantní důvod pro změnu oproti původně schválenému projektu jenom proto, že dodavatel chce být rychleji hotov. Ublíží to celému Jesenicku. Hledí se na zájmy jednoho dodavatele, ale nikdo nebere v potaz, že toto rozhodnutí ublíží celému Jesenicku,“ sdělil šéf Krajské hospodářské komory Bořivoj Minář.

Objízdná trasa pro velké kamiony totiž vede přes Videlské sedlo a Bruntál. Ostatní doprava může využít trasu přes Ramzovou. Pro těžkou nákladní dopravu znamená cesta do vnitrozemí přes Videlské sedlo tam i zpět navíc 120 kilometrů a jízda se prodlouží o více než tři hodiny.

„V dnešní složité situaci nám to výrazně zvýší náklady, které nám nikdo nevykompenzuje a čas strávený na silnicích bez efektu navíc nám taky nikdo nenahradí,“ míní majitel jesenické dopravní společnosti JIMIK Jiří Kuběnka.

Podle něj je rozhodnutí uzavřít Červenohorské sedlo nedomyšlené a velmi omezující.

„Jezdí se málo, takže jakékoli zbytečné zvyšování nákladů je pro nás velmi citelné,“ doplnil Kuběnka.

Je to jediná způsobilá cesta do vnitrozemí, nechápou firmy

Ani Cyril Svozil, majitel největší firmy na Jesenicku Fenix Group, nechápe, jak mohl kraj takto rozhodnout. Jeho firma, které se i v době koronavirové nákazy daří vyrábět naplno, potřebuje kvalitní spojení do vnitrozemí mnohokrát za týden. Její zboží převážely kamiony jednak přes Červenohorské sedlo, na větší vzdálenosti pak přes Polsko.

„Je to neskutečné. V době, kdy jsou uzavřeny cesty přes Polsko, odstřihnout jedinou způsobilou cestu do vnitrozemí je nehoráznost! Většina našich kamionů nemůže přes Ramzovou kvůli nízkému podjezdu, navíc v dubnu lze ještě občas očekávat sníh na cestách,“ zlobí se Cyril Svozil.

„Kyvadlová doprava přes Červenohorské sedlo je v této situaci jediná možnost, pokud nás tady nechtějí úplně izolovat a vyhladovět,“ dodává.

Šéf krajského odboru dopravy Ladislav Růžička rozhodnutí hájí a považuje ho za správné.

„Je pravda, že jakékoli omezení dopravy je špatné, ale bez toho se žádná oprava neobejde. Původně se měly práce při částečné uzavírce protáhnout do srpna. Dodavatelská firma přišla s tím, že je schopna rozhodující část dokončit do měsíce při celkové uzavírce. Myslím, že to je lepší řešení pro všechny, byť chápu výtky těch, co budou muset celý duben jezdit přes Vidly,“ sdělil Růžička.

Podle něj je schválené řešení výhodné také proto, že doprava je výrazně utlumena.

„Pro celkovou uzavírku jsme se ale nerozhodli kvůli tomu, že kvůli koronavirové pandemii se méně jezdí. Hlavním argumentem bylo co nejrychleji dokončit opravy silnice přes Červenohorské sedlo,“ vysvětlil Růžička.

Stavební firma: Je to nejlepší řešení a doprava nezatíží okolí tolik

Zakázku na opravy vysoutěžila společnost Kareta, která podobně jako krajský odbor dopravy vidí zrychlení prací i přes měsíční celkovou uzavírku silnice jako lepší.

„Vzhledem ke zkušenostem s realizací části této stavby v loňském roce a s ohledem na větší stavební a technickou náročnost nyní rekonstruované části jsme vyhodnotili, že úplné uzavření silnice povede k vyšší bezpečnosti dělníků i občanů, urychlení a zkvalitnění stavebních prací a ke zkrácení dočasných omezení v regionu,“ sdělil jednatel společnosti Kareta Marek Němec.

Podle něj je nyní dalším argumentem vyhlášení nouzového stavu a uzavření hranic.

„Uzavřením silnice tak nedojde k enormnímu zatížení regionu,“ řekl s tím, že v dubnu proběhne většina stavebních prací a doprava potom už bude plynulá v obou směrech jen s minimálními omezeními v průběhu dokončovacích prací.