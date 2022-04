Stále víc lidí nemá na základní potřeby, charitu oslovil i otec samoživitel

Kvůli špatné ekonomické situaci přibývá lidí, kteří už nedokážou zaplatit základní potřeby, i když s tím doposud neměli potíže.

„Minulý týden k nám přišel tatínek samoživitel a plakal nám tu. Stále dokola opakoval: ‚Nikdy jsem o nic neprosil, věřte mi to.‘ Hrozně se styděl, že najednou nemá co dát svým dětem k jídlu a nemůže jim zaplatit obědy ve škole,“ řekla vedoucí střediska pro rodiny s dětmi Charity Olomouc Petra Pavlíčková.

Pětkrát více žádostí o pomoc zaznamenala i Potravinová banka Olomouckého kraje.

„Tak pět lidí týdně nám volá nebo píše, že nemají kvůli zdražování na jídlo. Před měsícem to byla tak jedna rodina. Většinou to jsou rodiny s dětmi. Například si vzpomínám, že nám psal pár s jedním dítětem a druhým na cestě z Prostějovska, že manžel čeká na výplatu a oni nemají na potraviny,“ uvedla vedoucí banky Martina Koutná.

Dodala, že nejvíce žádostí přichází z Olomoucka a jeho okolí, i kvůli tomu, že instituce sídlí právě v krajském městě.

Samoživitelky to nezvládají

Že přibývá lidí v problémech, zaznamenal také Člověk v tísni. „V roce 2021 jsme měli v Olomouckém kraji 181 klientů, především kvůli covidové pandemii. Už jen za letošní tři měsíce jich ale evidujeme kolem 70,“ upozornila koordinátorka sociálních služeb organizace v Olomouci Lucie Praxová.

Nejvíce však podle ní čerpají pomoc lidé z Jesenicka a Přerovska. „Jsou to především matky samoživitelky, které to doteď nějak zvládaly,“ dodala Praxová.

Charita Přerov trend přibývání lidí volajících o pomoc potvrzuje. „Vidím ho už od začátku roku. Kvůli tomu jsme například pořádali i mimořádnou potravinovou sbírku, protože potraviny z banky by nám nestačily. Nejvíce potřebují podporu rodiny s dětmi, přicházejí i nové,“ uvedla vedoucí občanské poradny a poradny pro dlužníky Martina Krejčířová.

Situace v Olomouckém kraji tak podporuje tvrzení ekonomky Evy Zamrazilové, která v České televizi nedávno uvedla, že se dá očekávat nárůst lidí ohrožených chudobou.

„Zvýší se okruh lidí, kteří budou čelit vážným problémům. Nedávno bylo chudobou ohroženo 10 procent lidí, číslo se možná zvýší na 20 až 30 procent,“ předpověděla.

Nepříznivý vývoj potvrzují i data úřadu práce, který v březnu evidoval více žádostí o mimořádné sociální dávky než v minulém roce.

„Bylo vyplaceno o 142 dávek hmotné nouze více než ve srovnatelném období loňského roku,“ porovnala mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Zástupci organizací a institucí pomáhajících chudým v kraji se shodují, že hlavním důvodem je aktuální všeobecné zdražování, a to především potravin a nájmů.

„Jako matka vidím, že když jdu nakoupit pro rodinu, tak je vše dražší. I lidé ze sociálně vyšší třídy začínají šetřit a kupovat v akcích. Do toho s těmi současnými cenami nemovitostí a pronájmů se stane, že spousta lidí bude končit na ubytovnách a v sociální chudobě,“ řekla Pavlíčková z Charity Olomouc a dodala, že největší nárůst lidí ohrožených chudobou teprve očekává přibližně v květnu.

„Teď se to snaží ještě nějak zvládnout, ale až nebudou mít tři dny co jíst a co dát dětem k svačině, tak přijdou,“ sdělila.

Přibývá bankrotujících firem

Chudnutí některých skupin v regionu potvrdil i předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk. „Do chudoby spadnou nízkopříjmoví, ale také nižší část střední třídy a určitě matky samoživitelky. Platy jim nevzrostou tolik jako náklady na život,“ vysvětlil.

Podle něho se totiž spíše neočekává, že by společnosti zvyšovaly mzdy zaměstnancům. „Firmy nemají kde brát. Rostou jim náklady na energie, logistiku anebo na dopravu. Spíš by se mohlo stát, že začnou krachovat. Bankrotů začíná přibývat oproti předchozím rokům. Mohly by pak začít propouštět,“ předpověděl Švamberk.

Volná místa však budou alespoň v oblastech sezonních prací. „Začínají v zemědělství a stavebnictví, takže by se to mohlo vyrovnat. Jsou to ale práce, do kterých se lidem nechce a je pro ně lepší být na podpoře,“ upozornil Švamberk.

Podle úřadu práce není důvod k obavám, že ostatní volná místa zaberou ukrajinští uprchlíci.

„Nejčastěji nastupují na pozice ve výrobě, v logistice nebo službách. Jedná se zpravidla o dlouhodobě neobsazená pracovní místa,“ sdělila Beránková.

Oslovené organizace v kraji evidovaly první výraznou vlnu žádostí o pomoc již od počátku covidové pandemie. „V roce 2019 jsme podpořili 55 klientů a v roce 2020 už 140 lidí,“ informovala Praxová z Člověka v tísni.

Druhá vlna přišla na podzim minulého roku s ohledem na nárůst cen energií. „Rodiny nemohly zaplatit nájmy. Poskytovali jsme jim tak větší materiální nebo finanční pomoc,“ uvedla pracovnice Charity Olomouc Eva Štefková.