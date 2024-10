Igor Bareš odvyprávěl Pověstí z Olomouckého kraje, na řadě míst sám trampoval

Pověsti z Olomouckého kraje připravila dramaturgyně pražského Činoherního klubu Markéta Kočí Machačíková a v Českém rozhlase Olomouc je k jeho 75. výročí natočil režisér Michal Bureš.

Nové CD v přímém rozhlasovém přenosu tvůrci slavnostně v Olomouci také ve středu pokřtili. „Jsou to legendy, čte je legenda, tak ať jsou legendární,“ uvedl šéf Českého rozhlasu Olomouc Josef Podstata. Kmotrem nahrávky se stal generální ředitel ČRo René Zavoral.

„Na výsledek jsem pyšný. Olomouc a náš region mám prochozený křížem krážem. Lokality, o kterých vyprávím, namátkou Trní, Hvozdečko, Helfštýn, Račí údolí, Stará Voda a další, tedy znám a dokážu si je plasticky vybavit. Přesto jsou příběhy těch míst natolik originální, že to pro mě bylo veliké dobrodružství,“ svěřil se herec Igor Bareš na slavnostním křtu Pověstí z Olomouckého kraje.

„Místa důvěrně znám i proto, že jsem si prožil velmi intenzivní trampské období a například v Račím údolí, což je malebné a sugestivní místo v Rychlebských horách, kde stojí krásná Tančírna, jsem strávil několik nocí. To ještě byla ve zdevastovaném stavu, nyní už je opravená a toto místo rozhodně stojí za to navštívit,“ pozval posluchače Bareš.

Podle něho je hlavně zásluhou režiséra Michala Bureše, který ze čtení udělal činohru a ve zvukovém záznamu se objevují i akustické efekty.

„Navíc to není jen literatura faktu, ale lavíruje na hranici s pohádkou, kde odjakživa bojuje dobro se zlem, a my si při poslechu můžeme odnést nějaké ponaučení, zábavnou formou. Pro nás patrioty je to velice důležitý počin,“ zhodnotil Bareš.

Rozumět regionu

Natáčelo se letos na jaře v Českém rozhlase Olomouc k jeho 75. výročí. „Jakmile jsem scénáře pročetl, bylo mi jasné, že vzniká výjimečný projekt. Olomoucký kraj je mým rodištěm a celoživotní láskou. Představit ho v tolika rozličných barvách a odstínech bylo velkou výzvou,“ řekl režisér Michal Bureš.

„Jsou to legendy někdy humorné a málem pohádkové, někdy nesmlouvavě pravdivé. Ukazují, že život na Hané ani v Jeseníkách není jednotvárný a rozhodně ne snadný, pro toho, kdo tomuto regionu neporozumí,“ vysvětluje Markéta Kočí Machačíková.

Poté, co si pověsti prostudovala, přišla s tím, že to bude jakási cesta Olomouckým krajem od Konicka až po Javornicko. „Z Olomouce se posluchači postupně vydají až do Jeseníku a Rychlebských hor a poté zase zpátky. Já osobně miluji Jeseníky a Konicko, ale v pověstech se objevují i místa, do kterých jsem se ještě nepodívala a která neznám,“ svěřila se Machačíková.

A jestli posluchači pověstem porozumí? „Pro člověka, který tady žije, zajímá se o historii města, historii kraje, přijde porozumění samo. A pro ty ostatní možná budou pověsti inspirací navštívit tento zajímavý region,“ doplnila Machačíková.

Jako ochutnávka na křtu zazněla například humorná povídka o jednookém zajíci, který prý pobýval v Hoštejně na Zábřežsku, a nechybělo ani pro region typické hanácké nářečí.

Bezmála sedmihodinová nahrávka, která vznikala s mistrem zvuku Tomášem Přidalem a hudebním redaktorem Antonínem Schindlerem, vychází i jako Radiokarta ve vydavatelství ČRo Radioservis.