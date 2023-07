Hraboši zničili vojtěšku, na některých polích i polovinu úrody obilí

Podle informací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského je na zemědělských plochách v katastru Unčovic nyní přes dva tisíce nor na hektar, což desetinásobně přesahuje práh škodlivosti.

„Vojtěšku na některých plochách hraboš zcela zničil, na nejvíce napadených obilných polích máme nyní zhruba poloviční výnosy, než je obvyklé,“ shrnula předsedkyně Zemědělského družstva Unčovice Milada Rašková Měsícová.

Nesmějí ohrozit křečky

Důvodem je podle ní skutečnost, že družstvo může využít rodenticidy k hubení hlodavců jen velmi omezeně. „Jsme v oblasti, kde se vyskytuje chráněný křeček. To nás dost omezuje v zásazích proti hrabošům,“ vysvětlila předsedkyně družstva.

Ústav hlásí v regionu i další místa, kde výskyt hrabošů několikanásobně překročil práh škodlivosti 200 nor na hektar.

„Místně způsobili hraboši i významné škody, ale podle začátku sklizně obilí se dá říct, že výnosy budou v regionu celkově dobré,“ shrnul předseda Krajské agrární komory Olomouckého kraje Ivo Kasal.

Přičítá to i použití většího množství rodenticidů. „Hodně se to osvědčilo, populace hrabošů byla zredukována na únosnou mez,“ řekl předseda regionální agrární komory.

Počasí přeje hlodavcům

Podle něj nastane další důležité období, vzcházení ozimů. „Bohužel teď hrabošům opět nahrává počasí. Obávám se, že brzy bude zase potřeba proti nim zakročit,“ doplnil Kasal.

Expert na hlodavce Emil Tkadlec z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pozoroval úbytek hrabošů už od jarních měsíců.

„Teď stagnuje. Důležité pro zemědělce je, že sklidí. Pokud přijde na podzim zase populační růst, tak už letos nezpůsobí velké škody,“ předpověděl Tkadlec.

Podle něj má letošek pořád daleko do roku 2019, kdy bylo přemnožení hrabošů výrazně horší.

„Zatímco letos od jara populace klesala, tehdy šla pořád nahoru. Spíš bych řekl, že letos má rok, co se týká hrabošů, navzdory teplému počasí víceméně normální průběh,“ shrnul Tkadlec.

Ústav povolil více jedů

Hrabošům letos přála mírná zima, která byla na Hané prakticky beze sněhu a bez delších období se silnými mrazy. Proto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský už v únoru povolil na žádost zemědělců použít vyšší než běžné množství jedu do nor hrabošů. Opatření trvalo do 21. června.

Ekologové a ornitologové proti takové aplikaci protestovali. Tvrdili, že se přípravek k likvidaci hlodavců dostává do potravního řetězce ptáků, především dravců a čápů a způsobuje jejich úhyn.

Jenže se to neprokázalo. Jak upozornil Tkadlec, po týdnu se tyto pesticidy v terénu rychle rozpadají beze zbytků. Přípravky z řady rodenticidů nařízení zakazují aplikovat plošně, ale farmáři je smějí klást cíleně do nor. Povolené jsou značky Stutox II a Ratron GW v běžném množství 10 kilogramů na hektar.