Starosta podle svědků zbil po vesnickém plese manželku. Upadla, tvrdí on

Je půl hodiny po půlnoci a sobotní ples rybářů v plném proudu, když ze dveří kulturního domu v Hlušovicích vyjde starosta Jaromír Malý ve velmi nečekané roli. Je zjevně posilněný alkoholem a v dramatické fázi manželské rozepře. Jeho žena krátce poté končí v slzách na zemi.

Na tomto popisu incidentu, který se ve vesnici vzdálené pět kilometrů od Olomouce odehrál v noci na 2. února, se starosta i očití svědci shodnou. V detailech se však zásadně liší.

Skupina lidí, kteří v tu chvíli stáli před kulturákem a zasáhli, tvrdí, že byli svědky brutálního útoku starosty na jeho ženu. Malý to popírá s tím, že manželka upadla a on se jí jen snažil pomoct vstát. Nepříjemnost vyvrcholila tento týden návrhem na starostovo odvolání. Většina zastupitelů jej však ve funkci podržela.

„Jaromír Malý svou ženu vlekl a smýkal s ní směrem k hlavní silnici. Když míjeli travnatou plochu lemující parkovací stání pro invalidy, za použití hrubé síly – úderu – ji povalil na zem. Bezprostředně po tom se na ni opět vrhnul. Toto bylo doprovázeno fackami a nadávkami směrem k ní,“ popsala jedna z přímých svědkyň Vlasta Pechová, která byla venku s manželem.

Nezbil mě, řekla starostova žena na zastupitelstvu

Přihlížející návštěvníci plesu podle ní starostu následně násilím od manželky odtrhli.

„Ta byla zjevně celou situací šokována, zůstala ležet na zemi a plakala. Oporu jí poskytly přítomné svědkyně události,“ uvedla Pechová.

Jak dodala, starosta místo opustil, ale po deseti minutách se vrátil a podle Pechové už před desítkami svědků pokračoval ve verbálních útocích. Jeho žena s ním i přes naléhání ostatních nakonec dobrovolně odešla domů.

Dnes Iva Malá tvrdí, že si sousedé celou situaci špatně vyložili. „Můj manžel mě nenapadl. Jediný, kdo byl napaden, byl on, a to několikrát,“ sdělila asi stovce obyvatel Hlušovic, kteří dorazili na bouřlivé zasedání zastupitelstva, které mělo tento týden na programu i návrh na odvolání Malého z funkce.

Na podnět skupiny obyvatel šokovaných chováním Malého jej podali dva z osmi zastupitelů.

„Starosta je veřejná osoba, která má na veřejnosti vystupovat eticky,“ vysvětlila svůj návrh Hana Kupková, která hlasovala pro odvolání. Byla však v menšině, pět dalších kolegů mělo opačný názor.

„Událost se odehrála na plese, kde devadesát procent účastníků nebylo střízlivých. Budu se rozhodovat podle práce pana starosty,“ řekla zastupitelka Kateřina Slavíčková.

Vysmekla se mi a upadla, říká starosta. Sám se cítí napaden

Proti svému odvolání hlasoval i Malý. Cítí se nevinen. „Došlo k incidentu mezi mnou a mojí ženou. Bylo to manželské, bylo to na plese a bylo to proti mě zneužito,“ tvrdí starosta a popírá, že by vůči ženě použil hrubé síly.

„Neuhodil jsem ji. Vysmekla se mi a upadla na zem. Byla to výměna názorů, žádné smýkání nebo vlečení,“ argumentuje.

Detaily však komentovat odmítá s tím, že vše vysvětlí až policii, která záležitost podle něj vyšetřuje a které jediné také poskytl záznam z kamerového systému obce.

Kromě toho, že jeden ze zastupitelů podal podnět na starostu, obrátil se na policii i Malý sám. Dva muže, kteří jej odtrhli od manželky, viní z napadení.

Policie případ odmítá komentovat. „Vzhledem k tomu, že dotaz směřuje ke konkrétní osobě, nebude policie s ohledem na ochranu osobních údajů sdělovat žádné informace,“ reagovala na otázku MF DNES olomoucká policejní mluvčí Lenka Vanková.

„Myslel jsem, že to bude takové Hoří, má panenko“

Hlušovice jsou dynamicky se rozvíjející a soudě podle nárůstu počtu obyvatel i populární obcí. Ještě před dvaceti lety tu žily tři stovky lidí, dnes je jich zhruba tisícovka. Malý je starostou už jedenáctým rokem, zároveň je i krajský zastupitel.

Mezi místními lidmi má nejen kritiky, ale i spoustu zastánců. Zatímco první mu vyčítají, že ze svého výstupu nevyvodil okamžité důsledky a nerezignoval, druzí chtějí počkat až na závěry policejního vyšetřování.

„Morálně starostu suďme, až záležitost uzavře policie,“ nabádal například Martin Schneider.

Sám Malý se diví, kam až situace dospěla. „Myslel jsem, že to bude takové Hoří, má panenko. Že se v neděli všichni vysprchujeme a bude to,“ podotkl na zastupitelstvu. Kritikům, kteří žádali jeho odvolání, však incident lhostejný není.

„Mrzí mě, že je tady tendence zamést situaci pod koberec. Přestože jako starosta pan Malý udělal spoustu práce, tak napadl ženu, a to se neslučuje nejen s jeho funkcí, ale ani se zásadami morálky,“ uzavřela Pechová.