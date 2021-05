Pokutu za rebelii hospoda stále řeší, povolené hosty odrazovalo počasí

Podle provozovatele Radovana Hořína byla v první den návštěvnost minimální, neboť za pondělního chladného a deštivého počasí nebylo pro lidi lákavé sedět na zahrádce.

„Doteď jsme měli zastavenou kuchyni a prodej nápojů byl tak na šedesáti procentech přes výdejní okno. Přežili jsme, ale to nejhorší pořád nemáme za sebou. My jsme hlavně obědová hospoda, takže dokud se neotevře i interiér, tak hlavně za špatného počasí nám zahrádka moc nepomůže. Málokomu se chce sedět venku pod deštníky v dešti,“ shrnul.

Interiéry restaurací by se přitom podle dnešního vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka měly otevřít nejdříve v první půlce června. Navíc s omezeními, zatím se předpokládá povolení poloviny kapacity prostor a u stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé.

Lednové protestní otevření stále není dořešené, proti udělení pokuty ve výši devět tisíc korun se Hořín odvolal a vše ještě stále řeší přestupková komise. Podle svých slov by ale na svém postupu nic neměnil, dostalo se mu podpory od lidí z celé republiky.

„Nesouhlasíme s pokutou, byli jsme v právu. Vůči vládě je v právu celá republika, oni dělají neplatné zákony a opatření a sami to dokonce ví, a přesto to nařídí, a obyčejné lidi chtějí trestat za porušování. Takže si za otevřením stojím, z dnešního pohledu bych to možná udělal ještě dřív,“ řekl.