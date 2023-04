Další opravy silnic opět zkomplikují průjezd kolem olomouckého nádraží

17:36

Na další dopravní komplikace se musí připravit řidiči v Olomouci. V sobotu totiž začnou opravy silnice a kruhového objezdu u hlavního vlakového nádraží a potrvají až do 5. června. Stavební práce jsou rozloženy do tří etap, aby co nejméně zatěžovaly dopravu, během té poslední se ale dotknou i cestujících autobusů MHD.