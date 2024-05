Zákaz prodeje HHC nabídku v automatech neomezil. Zákazníkům ale nabízí jiné zboží

Nově nabízené zboží na seznamu zakázaných látek není. Účinky má ale stejné nebo podobné, varují odborníci. Prodeje HHC prověřily z pověření vlády hygienické stanice.

V kraji hned v březnu podnikla hygiena 144 cílených kontrol. „Zaměřily se na výrobky v dozorové gesci orgánů ochrany veřejného zdraví, což je kosmetika, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření. Byly prověřovány prodejny elektronických cigaret, tabáku, e-shopy, internetová tržiště, inzertní servery, prodejní automaty nacházející se na různých místech obchodních center, pasáží či veřejných prostranství,“ popsala mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Podle sdělení hygieny objevili kontroloři zboží s deklarovaným obsahem HHC jen u čtyř prodejců. „Zjištění jsme neprodleně předali policii k prošetření, jelikož se jedná o podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla Koutná a dodala, že kontroly zaměřené na zakázané látky budou dále pokračovat.

„Sběratelské předměty“ silnější než marihuana

Redakce iDNES.cz zmapovala nabídku v kamenných specializovaných prodejnách i v automatech v Olomouci, Přerově a Prostějově, které po vyhlášení zákazu zůstaly v provozu.

Nejčastěji se jedná o výrobky s obsahem látek HHC-P, HHCPO, CBD, H4CBD či CBG9. Někteří prodejci nabízejí také produkty s obsahem THC s koncentrací pod úrovní zákonem stanovené normy.

Ve skutečnosti může být třeba HHC-P podle analýzy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro MF DNES až třicetkrát silnější než marihuana. V automatech lze zakoupit také kratom, o jehož zavedení na seznam zakázaných látek se vedly četné diskuse.

Ministerstvo zdravotnictví jej však nakonec ke stejnému návrhu na zákaz, jehož předmětem byly látky HHC, HHC-O a THCP, nepřipojilo. Nabízené produkty jsou dále označované jako sběratelské předměty nebo zboží určené pro technické či laboratorní použití.

„Produkty s HHC velmi rychle, zhruba v horizontu týdne až dvou, nahradily výrobky, které se jmenují jinak. Jsou původnímu HHC velmi podobné, ale mají jiný chemický vzorec, liší se třeba způsob jejich úpravy a výroby,“ pověděl zástupce ředitele pro Olomoucký kraj a vedoucí adiktologických služeb společnosti Podané ruce David Bezdomnikov.

„Typologicky by se mělo jednat o látky s velmi podobným účinkem, nicméně i my máme velký problém se zorientovat v tom, co je to za výrobky,“ upozornil Bezdomnikov.

Podle něj jsou uživatelé těchto produktů odkázáni na to látku vyzkoušet, a teprve potom zjistí, jaké má účinky a intenzitu, a riskují třeba i nepříjemnou zkušenost.

„Stále platí, že doporučené dávkování v podstatě neexistuje, což jsme mohli pozorovat například u tolik diskutovaných gumových medvídků. Neřeší se, jak jsou látky koncentrované ani jak se mají užívat, nikdo nekontroluje kvalitu prodávaného zboží. V některých produktech se objevují třeba plísně,“ dodal Bezdomnikov.

„Zákazy mohou lákat mladé zájemce“

Bezdomnikov podotkl, že s látkami s obsahem syntetických kanabinoidů a jim podobnými často experimentují i mladí lidé a teenageři, kteří si mnohdy neuvědomují rizika, jimž se vystavují.

„Je dobré z tématu nedělat úplné tabu či zákaz, protože tím spíš se z toho stane lákavá činnost. Důležité je nekombinovat látky s ničím dalším, například s alkoholem, neexperimentovat s žádnými produkty z neověřených zdrojů,“ uvedl odborník na adiktologii.

„Pokud už mám potřebu experimentovat, tak nikdy sám a jen v bezpečném prostředí, tam, kde je někdo, kdo v ten moment nic neužil, a v případě, že se cokoliv pokazí, zavolá pomoc,“ doporučil.

Zároveň je podle něj třeba regulovat dostupnost těchto látek tak, aby se k nim nedostali lidé mladší 18 let. Někteří nakupující, s nimiž u automatů hovořila MF DNES, považují zákaz za přehnaný, novým produktům dávají šanci.

„Nechápu, proč se s tím dělá taková scéna. Všichni tvrdí, že si to kupují děti, ale já třeba o ničem takovém nevím. Až mi někdo ukáže, že to tak je, tak to asi není správné, ale podle mě tu nakupují hlavně dospělí,“ zhodnotil nabídku zákazník u automatu v prostějovském obchodním centru Zlatá brána, který si nepřál zveřejnit jméno.

„Je to jejich volba. To, co si tady pořídíte, není nic, co by člověka vypnulo, je to relax. Nemyslím si, že by to mělo být zakázané, když jinde seženete mnohem horší věci,“ míní.

Za nákupem do Prostějova neváhá třicátník dojíždět několik desítek kilometrů ze svého bydliště. Prostějov byl vůbec prvním městem v kraji, které se rozhodlo proti prodeji konopných produktů a návykových látek zasáhnout, v Přerově vykázala automaty některá obchodní centra.

Vedení Prostějova jednalo s majiteli soukromých prostor a nákupních center a snažilo se je přesvědčit, aby nájemcům provozujícím automaty a specializované prodejny vypověděli smlouvy.

Tam, kde zůstaly, zástupci města situaci alespoň dále monitorují. Podle mluvčí Prostějova Jany Gáborové tamní městská policie kontrolovala přítomnost aktuálně zakázaných látek a zjistila, že v prodejních automatech nejsou.