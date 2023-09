Hašení v Řecku bylo to největší peklo, přiznal přerovský velitel hasičů

Na pomoc při likvidaci letních požárů v Řecku vyrazilo z České republiky 53 hasičů ze Středočeského, Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a z Prahy a dalších míst.

„Dále do Řecka vyrazilo i sedm záchranářů Zdravotní záchranné služby hlavního města Prahy s vozidlem Fénix,“ uvedli hasiči na svém webu.

Prvního září se hasiči vrátili do republiky a jejich místo zastoupili čerství kolegové. „Pátek 1. září se nesl ve znamení střídání týmů. Dva armádní letouny nejdříve přepravily čerstvé posily z České republiky na místo vyslání u řecké Alexandropoulis a následně bezpečně přepravily jejich kolegy, kteří zde bojovali s požárem od 24. srpna.“ píší hasiči.

„Když nepočítám cestu, tak jsme byli v Řecku nasazeni osm dní. Bylo to náročné a dlouhé, ale byla to obrovská zkušenost, která mě profesně posunula dál,“ přiblížil Pavel Bernhauer.

Srovnání s Řeckem

„Jako pozitivní vnímám to, že jsme si tam uvědomili, na jak vysoké úrovni v republice máme požární ochranu a bezpečnostní systém,“ upozornil velitel, který byl součástí řecké mise společně s dalšími třemi hasiči ze stanice.

Jejich čtyřčlenná skupina měla jednu velkou výhodou. „Pomáhali jsme si, vlastně všichni čeští hasiči. Bylo jedno, kdo z jakého kraje nebo stanice je, spolupracovali jsme. To zázemí bylo naprosto skvělé. Víš, že se můžeš na kolegy spolehnout i v největším pekle, které tam bezesporu bylo,“ vysvětlil.

Nejtěžší a nejdramatičtější situaci prožili při obraně obce Giannouli. „Vesnice byla již předtím evakuována. Hasičům se i navzdory nepříznivým podmínkám, kdy se požár do obce šířil z několika směrů, podařilo oblast uchránit,“ poznamenala mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

„Přiznávám, že to bylo fyzicky i psychicky náročné. Když bojujete s ohněm a nedaří se ho dostat pod kontrolu, řešíte nedostatek vody, proměnlivý vítr, sucho, pohybujete se v náročném terénu, kam se ani čtyřkolky kolikrát nemohly dostat…“ snažil se naznačit komplikace na místě hasič.

„Na jednom místě požár uhasíte a ono začne hořet o kousek dál, to je trochu beznaděj. Ale nakonec jsme to všechno zvládli, a když jsme odjížděli, tak už byla nálada optimističtější,“ podotkl.

Lidská dřina

Na místě se hasičům osvědčili především dva nástroje - motyka a hrábě, které zabraňují dalšímu šíření požáru.

„Je to technický prostředek, se kterým jsme hodně pracovali a tvořili jsme takzvané fireline. Využívali jsme také tlumiče, hasicí vaky. Lidská práce a dřina byla na místě potřeba, tam ji nebylo možné jakkoli nahradit,“ zdůraznil.

Po osmi dnech se už všichni těšili domů. „Večer jsme občas s klukama mrkli na zprávy a těšila nás kladná odezva. Bylo vidět, že nás lidé doma podporují. Když byla chvíle, volali jsme domů, že jsme ok. Jsem hlavně rád, že jsme se všichni vrátili v pořádku. I přesto, jaké to bylo peklo, jsme utržili jen pár oděrek a jsme doma zdraví, to je nejdůležitější,“ oddechl si velitel.