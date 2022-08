Vandalové ničí značení stezek pro bikery, hrozí zranění i srážka s turisty

„Označníky ukazují jezdcům, kudy mají jet, ale hlavně varují před křížením jednotlivých tratí s cestami pro pěší turisty. Všichni, kdo vidí příslušné označení, tak vědí, že musí zpozornět, aby nedošlo ke střetu,“ popsal Roman Hájek, jenž stojí za zrodem Hanáckých stezek.

„Označníky ale někdo opakovaně ničí a trvá třeba i několik dní, než je nainstalujeme zpět na místo. Nestíháme je totiž opravovat. V tu dobu, kdy tam označníky nejsou, je trasa pro jezdce i pro chodce nebezpečná,“ dodává s tím, že cyklisté mohou najet na pozůstatky označníků nebo se srazit s pěšími.

Označníky jsou často pouze pohozené poblíž původního místa, byť třeba desítky metrů daleko.

„Buď je tedy najdeme a znovu nainstalujeme, nebo musíme vyrobit celý nový. To nás stojí nemalé peníze, ale hlavně čas, který bychom mohli věnovat dalšímu zvelebování stezek,“ zlobí se Hájek.

Přemýšlel nad tím, že by na kritická místa nainstaloval fotopasti, ale nemá na ně dostatek peněz. Neřeší to ani s policií, jelikož to podle něj nemá smysl.

Fotky škod vyvolaly na sociálních sítích pozdvižení. „Vsaďte se, že to dělá jeden jediný člověk. Rozumný důvod k tomu nemá, ale dělá to, protože mu to tam vadí,“ okomentoval dění například Jan Žilka.

Útoky na bikerské stezky řeší i jinde

Podle Hájka některým lidem vadí, že si zabrali les a udělali tam sjezdové tratě.

„Vím o pár lidech, kteří s trasami měli problém. Říkají, že jsme tam údajně zničili les. Ale to není pravda. My se o ten les naopak staráme, prořezáváme spadané stromy nebo uklízíme nepořádek. Vše to děláme ve volném čase,“ sdělil. Sjezdové tratě vybudovali svépomocí a jen sehnat potřebná povolení trvalo několik let.

Hanácké stezky si už v komunitě bikerů vydobyly své místo, správci se je tak snaží neustále zvelebovat.

„Postupně ještě doděláváme základnu s posezením, bude tam krásné místo při západu slunce. Kdyby nás chtěl někdo podpořit, máme QR kódy na platbu trailovného na hlavní infoceduli nebo případně na základně. Moc by nám to pomohlo, jelikož velkou část Hanáckých stezek děláme za své peníze,“ upřesnil Hájek.

Ničí i cyklosčítače za třicet tisíc

S vandaly ale bojují i na dalších cyklotrasách v kraji. „Vandalismus je snad v některých lidech zakořeněný a berou to jako normální chování. Každý týden totiž musíme řešit, že je někde něco poškozené nebo úplně zničené,“ řekl Jan Machovský ze sdružení Olomoučtí kolaři, který se stará nejen o olomoucké trasy, ale i o Moravskou stezku a cyklostezku Bečva.

Vandalové čmárají po mapách, ničí odpočívky, kradou nářadí a v poslední době se hlavně zaměřují na cyklosčítače.

„Instalujeme je k tomu, abychom věděli, jak je trasa oblíbená a kolik lidí se tam pohybuje. Sčítače rozhodně nikoho nefotí, nedokumentují, nikomu nebrání v provozu, i přesto je však někdo neustále ničí. Jsou zabetonované do země, ale vandalové s nimi tak dlouho lomcují, až je vyrvou,“ zlobí se Machovský.

Jeden takový cyklosčítač přitom vyjde asi na třicet tisíc korun.

„Všechen majetek proto máme pojištěný a za vandaly platíme jen spoluúčast. Za rok ale nemůžeme v rámci jednoho spolku, například za Moravskou stezku, vyčerpat více než sto tisíc korun. Tuším, že nám letos tato částka bude stačit jen tak tak,“ doplnil.

Machovský vzpomíná, že jednou zmizela i cyklistická odpočívka přímo z centra obce.

„Přijeli pro ni autem, protože je těžká jako blázen, váží třeba i půl tuny, a jednoduše nám ji celou ukradli. Nechápu, na co to pak doma měli. Myslím si, že se jim to hodilo na topivo, že ji pak prostě rozřezali a spálili,“ míní.

Vandaly se podaří dopadnout jen zřídkakdy

Podle něj vybavení a zařízení na trasách neničí cyklisté, ale opilci, kteří mají vztek a potřebují se na něčem vybít.

„Hlava mi nebere, proč by cyklista ničil sám sobě zázemí, kde se může schovat například před sluníčkem nebo před deštěm. Určitě to dělá někdo jiný,“ přemítá.

Všechny činy vandalů hlásí policii, ale jen zřídkakdy se podaří někoho dopátrat. Možný trest se pak odvíjí od výše způsobené škody.

„Při škodě nad deset tisíc korun se jedná o poškození cizího majetku, za což pachatelům hrozí až rok za mřížemi. Sazba se dá ale zvednout až na tři léta, jestliže činem způsobí škodu nad milion korun. Pokud je souběh ještě s jiným trestným činem, například s krádeží, tak se odnětí svobody zvedne až na dva roky,“ sdělil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.