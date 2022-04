Mezinárodní gang převážel přes Česko kradené auto, při zatýkání se střílelo

Informaci o pravděpodobném přesunu kradeného mercedesu za zhruba 1,5 milionu korun doprovázeného dalším vozem dostala česká policie v úterý před půlnocí. Auta měla směřovat přes Česko do Polska.

Oba vozy se pak policistům během pár hodin skutečně podařilo zachytit, jak míří po dálnici D46 k Olomouci. Na obchvatu města proto vytvořili zátaras z několika vozů a na vozovku umístili zastavovací pás.

Jako první k zátarasu dojela doprovázející Kia Ceed. „Její řidič na výzvu k zastavení zareagoval, ale nechtěl vystoupit. Policisté pohotovostního a eskortního oddělení jej proto za použití donucovacích prostředků z vozu vytáhli a zadrželi, stejně jako jeho spolujezdce, který s policisty odmítal spolupracovat,“ shrnula policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Během tohoto dění dorazil k zátarasu také kradený mercedes, jeho řidič zastavil a dal se na útěk.

„Během něj odhazoval a ničil stopy a věci související s trestnou činností. Po pronásledování jej jeden z kriminalistů zadržel, a to po použití varovných výstřelů,“ popsala Vaňharová.

Gang cílil na vozy nepoužívající klasické klíče

Jak se ukázalo, s kradeným vozem směřovali do Polska tři Poláci ve věku od 25 do 32 let, kteří jsou součástí mezinárodní organizované skupiny zabývající se krádežemi luxusních aut na zakázku. Gang se zaměřoval hlavně na vozy, které se neodemykají a nestartují klasickým klíčem, ale pomocí dálkového signálu.

„Jde o velmi sofistikovanou metodu, jejíž princip spočívá v tom, že speciální zařízení detekuje signál klíčů vozu, zesílí ho a prodlouží jeho dosah, což pachatelům umožní, aby auto odemkli, nastartovali a ujeli s ním,“ přiblížil šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický.

„Zmíněné zařízení pro tuto takzvanou „keyless metodu“ vyjde zhruba na půl milionu korun, nešlo tedy o žádné amatéry,“ dodal.

Doprovodný vůz jede v podobných případech s přepravovaným kradeným autem proto, aby například s předstihem hlásil problémy na trase a celkově pomáhal v případě jakýchkoli komplikací. Podvodně získaný vůz totiž nemůže zastavit a vypnout motor, protože bez signálu z klíče už by ho nebylo možné znovu nastartovat.

„Po provedení procesních úkonů skončili cizinci ve vydávací vazbě, odkud budou na základ Evropského zatýkacího rozkazu předáni do rukou rakouské policie,“ uzavřela policejní mluvčí.