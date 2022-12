Obrazy andělů malované nezvyklou technikou lze v galerii vidět do silvestra

12:27

Přesně do svátečního období na konci roku se hodí výstava Kouzelná moc andělů východočeské výtvarnice Václavy Macků, jež je do konce prosince k vidění v olomoucké galerii Labyrint. Andělé patří mezi její oblíbené náměty. Macků vystavuje přes dvacet let v Česku, Francii, Itálii či Německu.