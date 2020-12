Obnova fresek v kupolích chrámu svatého Michala je po třech letech u konce

Tři kupole, jež dávají jedinečnému svatomichalskému svatostánku nezaměnitelnou siluetu, tvoří symbolicky svatou Trojici a odpovídá tomu i jejich fresková výzdoba.

„Východní kupole připomíná Boha Otce, střední Ducha svatého a západní Boha Syna,“ vypočítává ve své knize o chrámu bývalý kancléř a archivář olomouckého arcibiskupství Karel Kavička s tím, že kostel vystavěný v druhé polovině 17. století byl první kupolovou stavbou severoitalského typu na Moravě.

S výjimkou Itálie tak neměl obdobu v celé Evropě. Během posledního století ovšem fresky zanesl prach, saze a další nečistoty, od roku 2017 se jim proto až do letošního podzimu věnovali restaurátoři. Malby bylo potřeba vyčistit a také obnovit či vyspravit.

„V roce 2017 se začalo západní kupolí, jež je u varhan na straně se vstupem do kostela. O rok později se dělala východní a na centrální kupoli odborníci pracovali dva roky, konkrétně v letech 2019 a 2020,“ vypočetl farář Římskokatolické farnosti sv. Michala Antonín Štefek.



Restaurátoři se ovšem museli dostat do velké výšky. V 2006 experti měřili výšku kupolí laserem. Centrální má v nejvyšším bodě 41 metrů, obě boční pak 27,6 metru. Bylo tak nutné vztyčit obrovské lešení. Samo o sobě bylo při rozměrech chrámu monumentální mnohapatrovou stavbou.

Lešení vážilo desítky tun a do 15 metrů bylo dvojité

Například v prostřední kupoli ho dělníci montovali zhruba měsíc. „Postavit něco takového je velice složitá věc, některé firmy si na takové lešení ani netroufly a zakázku rovnou odmítly,“ uvedl před časem pro MF DNES restaurátor nástěnných maleb Filip Menzel, jenž patřil mezi zhruba desítku lidí, kteří měli obnovu centrální kupole Ducha svatého na starost.

Lešení, které dělníci sklidili minulý měsíc, podle faráře Štefka vážilo řádově desítky tun, do výšky patnácti metrů bylo raději postavené dvojitě. V nejvyšších patrech ho vyplňovaly dřevěné podesty. Díky nim a také díky dřevěným žebříkům v kostele během oprav občas lehce zavanula jinak nezvyklá vůně dřeva.

„Ještě před stavbou lešení ovšem musel můj předchůdce otec Antonín Basler otevřít kryptu, jež je pod podlahou. Bylo potřeba zjistit, jak přesně je stavěná a zaměřit ji, aby základy lešení stály na jejích zdech a ne nad volným prostorem. V tom případě by hrozilo, že by se do ní ty desítky tun ocelových trubek propadly,“ vyzdvihl Štefek, jenž u svatého Michala působí třetím rokem.

Na řadě je restaurování barokních kostelních lavic

Před nynějšími pracemi se na obnově kupolí pracovalo na konci 19. století, celé 20. století tak u jejich stropu nikdo nebyl. „Přečkaly i dvě světové války. V západní kupoli jsme dokonce narazili na stopy po zásahu granátu, střepiny proletěly skrz ni zvenku až na kůr. Byly tam díry, které se musely zatmelit,“ doplnil svatomichalský farář.

Obnova výzdoby kupolí vyšla na zhruba osmnáct milionů korun. „Kolem čtyř a půl stála každá ze dvou menších, prostřední pak devět milionů,“ vyčíslil Štefek.

V obnově chrámu chce pokračovat, na řadě je zrestaurování barokních kostelních lavic, které bylo třeba odklidit kvůli stavbě lešení. Právě v těchto dnech má Štefek podepisovat smlouvu s restaurátory.

„Vše je ovšem o financích. Odhad nákladů je dva a půl milionu korun, ale je otázka, co vše se ještě ukáže v restaurátorské dílně. Pokud by se našli i nějací dárci, za každou korunu děkujeme,“ dodal farář.