Velká Morava Fest byl úspěch, hlásí pořadatelé. Začíná předprodej na příští rok

„Jelen, David Koller, Divokej Bill, Desmod, Xindl X, Olga Lounová a Legendy se vrací – taková bude nabídka pro příští rok. Druhý ročník se uskuteční v sobotu 12. července,“ prozradil primátor města Přerov Petr Vrána.

„Chceme, aby byla příjemná atmosféra festivalu pro celou rodinu zachována. I proto bude do prodeje dáno jen pět tisíc lístků, aby se návštěvníci cítili pohodlně, mohli si vychutnávat muziku v sedě na dekách. Opět bude také část areálu věnována dětem,“ zdůraznil náměstek primátora Miloslav Dohnal.

Návštěvníci budou mít možnost parkovat na několika odstavných plochách u Michalova. „K dispozici budou dvě parkoviště na travnatých plochách u parku z Bezručovy ulice, které budou mít kapacitu přes 500 míst. Auta bude možné zaparkovat i na parkovištích u Laguny, na opačné straně Michalova v ulici Osmek a také na odstavné ploše u sídla krajského ředitelství policie. Podélné parkování v ulici Bezručova od brány do areálu festivalu až k Laguně bude zakázáno,“ přiblížil náměstek primátora Tomáš Navrátil.

Na akci přibudou stánky s kávou, rozšíří se nabídka nealkoholických nápojů, prodávat se bude i zmrzlina.

Cena vstupenek zdraží ve třech vlnách, ta první vyjde zájemce o tři sta korun méně. Do 31. prosince budou stát 800 korun, potom o stovku víc a na místě návštěvníci zaplatí 1 100 korun. Děti do 12 let v doprovodu dospělých budou mít vstup zdarma.

„Předprodej odstartoval 23. září. Zájemci si je mohou koupit online přes Ticketportal nebo v Městském informačním centru – tam budou k dispozici i dárkové poukazy, kterou mohou posloužit jako pěkný zážitkový dárek,“ upřesnil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Na pořádání akce město spolupracuje s agenturou Petarda Productions, za níž stojí zpěvák, textař a producent Petr Šiška. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.velkamoravafest.cz.