Policie dopadla dosud počestného dealera, přišel o 200 tisíc a extázi

Drogy a jejich prodej, ale i nalezené peníze se staly důvodem přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z něhož viní prostějovští kriminalisté jednatřicetiletého muže z Prostějova.



„Přes tři sta gramů čisté MDMA nalezli policisté u muže bez kriminální minulosti,“ zdůraznil policejní mluvčí František Kořínek.

Jak na netrestaného muže přišli, nechtějí policisté vzhledem k dalšímu vyšetřování prozradit.

„Je to informace, která není ke zveřejnění, prostě jsme na něho přišli. Z pohledu policie je to o to cennější, že se nejednalo o pachatele, které známe a u kterých se dá čekat, že v trestné činnosti vždy pokračují a jsou tedy v hledáčku policie. Když je někdo bez trestní minulosti, tak je to významnější,“ vysvětlil mluvčí.

Čistá extáze

Při domovní prohlídce v úterý 18. května v mužově prostějovském bytě policisté zajistili více než 300 gramů čisté MDMA (psychotropní látka jež je aktivní látkou v takzvané extázi) a finanční hotovost přesahující 200 tisíc korun v českých korunách a eurech,“ popsal Kořínek.

Extáze čili MDMA Extáze (methylendioxymethamfetamin, zkráceně MDMA) patří mezi drogy ve formě tablet či tobolek. Patří mezi amfetaminy. Účinky se přirovnávají ke kombinaci mírných halucinogenů a amfetaminů. Droga má stimulační účinky, podporuje vyšší fyzickou aktivitu bez odpovídající únavy. To může vést ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání. Mírné psychedelické účinky se projevují v nárůstu empatie, příjemných pocitů a laskavosti.

Kriminalisté navíc shromáždili proti muži silné důkazy, že drogy také prodával. „Pod jejich tíhou zadrženému nezbylo, než se k nejméně dvouletému poskytování zakázaných látek pěti lidem přiznat,“ řekl mluvčí s tím, že počet jeho zákazníků může být i vyšší.

Dealer byl po sdělení obvinění propuštěn.

„Další řízení je vedeno bez omezení na osobní svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“ doplnil mluvčí.