Exota Olomouc láká na světové unikáty, tukany i největšího papouška planety

Vystavovatelé do Olomouce přivezou i neobyčejně vzácného amazoňana žlutokrkého v modré mutaci.

„V celé Evropě žije těchto papoušků jen zhruba deset a jeden bude tento týden od 13. do 15. října k vidění na výstavě Exota Olomouc 2023 na Výstavišti Flora Olomouc,“ řekl mluvčí výstaviště Michal Poláček.

Tradiční mezinárodní výstava exotického ptactva se na Hanou vrací po pěti letech.

„Návštěvníci se mohou těšit na řadu unikátů, mnohé budou veřejně k vidění vůbec poprvé. A to v rámci celého světa. Vystavený bude i největší papoušek na světě – ara hyacintový přezdívaný modrý král zelené Brazílie,“ uvedl mluvčí.

„Výstava Exota Olomouc patří rozsahem a významem mezi největší akce v Evropě. Letos se počet vystavených ptáků pohybuje kolem čtyř tisíc. Exota Olomouc je pojem, který je mezi chovateli a milovníky exotického i okrasného ptactva známý po světě přes čtyřicet let. Dříve se tato výstava – a budeme v tom od letošního roku opět pokračovat – pořádala co dva roky,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Velká voliéra

Středobodem výstavy je největší pavilon A, kde lidé najdou hlavní expozici papoušků. Dominovat jí bude velká voliéra s hejnem zhruba padesáti pestrobarevných ptáků.

Exota Olomouc Pavilon A: Expozice papoušků

Přístavba pavilon A (přízemí a 1. patro): Mistrovství ČR exotických ptáků

Pavilon E: Expozice tukanů

Sbírkové skleníky: Expozice drobných exotických ptáků

Pavilon G: Expozice exotických bažantů, vodních ptáků a holubů

„Právě v pavilonu A bude k vidění i jeden z nejvzácnějších ptáků výstavy amazoňan žlutokrký v modré mutaci,“ uvedl Poláček.

„Díky spolupráci s chovateli z celé Evropy se do Olomouce podařilo dostat mnoho unikátů. Někteří ptáci nebyli ještě nikdy na planetě vystavení. Na Výstavišti Flora Olomouc budou mít na výstavě Exota Olomouc 2023 světovou premiéru,“ uvedl Jan Sojka, ředitel výstavy z Českého svazu chovatelů – základní organizace Exota Olomouc. Ta výstavu pořádá spolu s výstavištěm.

V přízemí i v prvním patře přístavby se odehraje Mistrovství ČR exotických ptáků. Chovatelé na něj dovezou na tisíc ptáků.

„Pavilon E bude patřit expozici tukanů, v pavilonu G jsme připravili expozice exotických bažantů, vodních ptáků a holubů. Na exotické ptactvo se lidé mohou těšit také ve sbírkových sklenících. Tady bude v tom nejpřirozenějším prostřední umístěna expozice drobných exotických ptáků,“ přiblížil Jan Sojka, ředitel výstavy.

Výstava Exota Olomouc se koná od pátku 13. do neděle 15. října. Otevřena je v pátek a v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 17 hodin.

„Zvýhodněné vstupenky jsou k dostání na webu flora-ol.cz, Návštěvníci je seženou i na pokladnách. Ty budou umístěny v jednotlivých pavilonech a sklenících, kde se výstava Exota Olomouc 2023 koná,“ uvedl Poláček.

Parkování a cesta

Výstaviště pro návštěvníky zajistilo bezplatné parkování poblíž areálu. Jde o velkokapacitní parkoviště P6 u nákupní Galerie Šantovka.

Provoz ve městě nyní komplikuje dopravní uzavírka. „Nejdůležitější je při příjezdu po D35 sjet na západní obchvat Olomouce. A to hned na prvním kruhovém objezdu na kraji Olomouce ve směru na Ostravu a Brno,“ uvedl Jiří Svačinka, provozní ředitel a místopředseda představenstva Výstaviště Flora Olomouc.

Ze západního obchvatu je možné přes exit 267 zamířit k centru Olomouce po Brněnské ulici. Z ní je potřeba u Hotelového domu najet ve směru na Opavu a Přerov na Velkomoravskou ulici. Z ní pak už vede odbočka ke galerii Šantovka a k parkovišti P6.

„Pro ty, kteří do Olomouce přijedou od obce Topolany, se vyplatí pokračovat směrem k centru Olomouce po třídě Míru a zde u restaurace Avion odbočit doprava na ulici Neředínská a dál pokračovat po ulici Okružní a Hraniční. Ta ústí do Brněnské ulice,“ doplnil mluvčí.