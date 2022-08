Zdražování se do dvou let projeví na exekucích lidí, varují experti v kraji

Doba vysoké inflace a rapidního nárůstu cen energií se na exekucích mezi chudými a lidmi s ekonomickými problémy projeví až se zpožděním. Řadu z nich čekají velké problémy.

„Navýšení cen je tak ohromné, že není možné, aby to nemělo na domácnosti obrovský dopad. Ovšem než se člověk dostane do exekuce, tak to chvíli trvá, takže nárůst exekucí přijde s odstupem přibližně roku a půl až dvou let,“ odhaduje například ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Podobně to vnímá i David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, která má výjezdní pobočku i v Prostějově.

„Zatím zvýšený počet exekucí nezaznamenáváme, ale už teď máme více klientů, kteří s námi hovoří o problémech rodinných rozpočtů. Největší potíže mají rodiny s pouze jedním příjmem,“ nastínil.

Počet lidí v exekuci je v regionu zatím zhruba stejný jako před půl rokem, od prosince do konce června se zvedl jen o necelých pět desítek na 35 203. Celkový počet exekucí pak dokonce klesl o více než sedm tisíc na 213 428.

Pomohlo Milostivé léto

„Pokles může souviset především se zastavováním marných bagatelních exekucí, mohla se tu rovněž projevit akce Milostivé léto,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová.

Podle ní lze obecně říct, že situace v Olomouckém kraji v současnosti kopíruje vývoj snižovaní počtu exekucí v celé České republice.

„Na druhou stranu již teď stoupl počet nezletilých a seniorů zatížených exekucí,“ upozornila Rajlichová.

Dlužníků pod 18 let od minulého roku přibylo v regionálních statistikách pět a dohromady je jich v kraji 64. Lidí s exekucí nad 65 let pak přibylo zhruba sto a celkový počet dosahuje čísla 3 674.

Data dále ukazují, že zatímco počet dlužníků s deseti a více exekucemi klesl přibližně o čtyři stovky na 7 549, lidí s jednou nebo dvěma exekucemi naopak přibylo.

Je jich dohromady 11 651, tedy o zhruba čtyři stovky více. Dlužníků se třemi až devíti exekucemi pak zůstalo kolem šestnácti tisíc.

Podobný pohled nabízí i údaje Krajského soudu v Ostravě, pod nějž spadají všechny okresy Olomouckého kraje kromě prostějovského. Za první pololetí letošního roku zahájil 37 872 exekucí, přičemž za celý minulý rok jejich počet dosáhl čísla 73 582.

Sledujte svou spotřebu a upravte si zálohy

Podle metodičky insolvencí a exekucí olomoucké pobočky Člověka v tísni Venduly Kroupové je nejhorší situace v těch částech regionu, kde je nejméně pracovních příležitostí.

„Typicky se jedná o místa, kde buď nejsou, nebo sice jsou, ale vázne zde dopravní obslužnost, takže se lidé do práce nemají jak dostat. Jde třeba o Jesenicko,“ shrnula.

Stejně jako v celém Česku jsou též v kraji podle ní nejohroženějšími skupinami senioři, rodiče samoživitelé a nízkopříjmové domácnosti.

Řešení insolvence Lidé hledající pomoc mohou využít Poradnu při finanční tísni na lince 800 722 722 nebo přímo telefonní číslo prostějovské pobočky 595 532 740.

„Extrémně zvýšené ceny energií a současná míra inflace ale ohrožují i lidi, kteří až doteď žili bez finančních problémů, ovšem neměli možnost vytvořit si rezervy,“ dodala Kroupová.

Hábl doporučuje, aby domácnosti začaly sledovat spotřebu energií a podle ní upravily výši záloh, takže později nebudou muset doplácet velké částky. Řada dodavatelů umožňuje sledovat spotřebu přímo ve svých zákaznických portálech.

„Je lepší platit dvě stě korun měsíčně navíc než se potom vypořádávat s jednorázovým doplatkem v řádu několika tisíc,“ konstatoval Hábl.

Odborníci doporučují šetřit

„Pokud se lidé dostanou do finančních problémů, měli by se svými dodavateli komunikovat. Ti jsou často ochotní pomoct a mohou jim vyjít vstříc například splátkovým kalendářem či jiným individuálním řešením,“ radí Hábl.

Odborníci rovněž na domácnosti apelují, aby si tvořily finanční rezervy. „Měli bychom teď dávat peníze jen na to, co je opravdu nezbytné, a zbytek odkládat stranou,“ podotkl Šmejkal.

„Přibližně dvacet pět procent domácností nemá rezervu žádnou a dalších patnáct procent jen ve výši jedné výplaty. Když pak přijde nějaký nečekaný výdaj, tak se s tím tyto domácnosti těžko vyrovnávají,“ varoval Hábl.

Zmíněných rad by se měli držet obzvlášť lidé v exekuci. Od prvního září pro ně navíc startuje pokračování akce Milostivé léto, která bude trvat až do konce listopadu.

V rámci ní mohou u veřejnoprávních subjektů zaplatit pouze původní dluh bez veškerých dalších sankcí a úroků doplněný o správní poplatek ve výši necelých dvou tisíc korun, což je zpravidla výrazně méně než původní vymáhaná částka.

Jedním z jednoduše dostupných nástrojů pomoci proti upadnutí do exekuce je pak podle odborníků využití příspěvku na bydlení. I přes nyní zvyšující se povědomí o něm jej přitom využívá jen asi třetina domácností z těch, které na něj mají nárok.