Dvořákova Olomouc letos nebude, na kulturu chybí magistrátu peníze

Dvořákovu Olomouc pořádá Moravská filharmonie od roku 2001, kdy navázala na předchozí Olomoucké hudební jaro.

Původně se měl letošní ročník konat od 11. do 27. května, nakonec ale bude mnohem skromnější, a to v podobě třídenního programu mezi 12. a 14. květnem pod názvem MFOpen.

„Jako ředitel jsem stál před velmi těžkým rozhodnutím, ale jsem si vědom primárního úkolu Moravské filharmonie. Náš ekonomický výhled pro letošní rok ukázal, že bude nutné přehodnotit plán sezony 2022/2023,“ uvedl ředitel filharmonie Jonáš Harman.

Zrušení Dvořákovy Olomouce pro letošní rok se podle něj ukázalo jako nejsmysluplnější řešení.

„Jsme ve velmi úzkém kontaktu s městem jako zřizovatelem a víme, že problematika koncepčního financování Moravské filharmonie je aktuální téma. Věříme, že spolu s vedením města dojdeme k nejlepšímu možnému řešení,“ dodal Harman.

Situace je neudržitelná

Penězi pro velké olomoucké kulturní domy se zabývala olomoucká radnice například koncem ledna. Jednání se účastnili ředitelé divadla i filharmonie.

„Situaci označili za dlouhodobě neudržitelnou, jestliže nepřijde podpora města, případně kraje. V opačném případě bude nutné přistoupit ke snižování významného počtu zaměstnanců, případně ke změně zřizovací listiny organizací,“ stojí v zápisu.

Ředitelé zmínili snižování příspěvku zřizovatele, tedy města, a zároveň navyšování platů, které zaměstnancům veřejného sektoru v kultuře vzrostly z rozhodnutí vlády naposledy od loňského září o deset procent.

„Ekonomická situace Moravského divadla je dlouhodobě napjatá především proto, že výše příspěvků zřizovatele nereflektuje turbulentní změny české ekonomiky,“ sdělila mluvčí Moravského divadla Pavlína Dočkalová.

„Jde například o růst cen energií a provozních nákladů, opakované navýšení platů zaměstnanců v kultuře mezi lety 2016 až 2022. Již několik let zřizovatele upozorňujeme, že je potřeba tuto situaci řešit,“ upozornila.

Po úsporných opatřeních v posledních letech podle ní divadlo tvořené soubory činohry, baletu, opery a operety dál škrtat nemůže.

Divadlo snížilo počet premiér

„Dostali jsme se na pomyslnou hranu udržitelnosti, z hlediska rozpočtu jsme nejchudší třísouborové divadlo v České republice a nemáme moc variant, kde více ušetřit,“ shrnula Dočkalová.

V sezoně 2023/2024 muselo divadlo snížit počet premiér. „Nejsme schopni plnohodnotně personálně doplnit a rozvíjet provoz. Všechna klíčová oddělení jsou personálně poddimenzovaná,“ zdůraznila Dočkalová.

Pokud nepřijdou další peníze od města, bude muset divadlo začít propouštět, což by znamenalo zrušení jednoho souboru.

Ve schváleném rozpočtu Olomouce má instituce vyčleněných zhruba 139 milionů korun, filharmonie přibližně 56 milionů.

„Nicméně v takovémto modelu by to ten rok nemohlo vydržet, takže máme v nekrytých požadavcích dalších sedmnáct milionů, které jim budeme muset dát, aby nemuseli začít propouštět letos,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

„V rámci koncepční debaty o téhle věci chceme finance na tento rok najít, abychom měli čas vyřešit to v rozpočtu roku 2024,“ doplnil.

Miliony od magistrátu

Divadlo má dostat navíc dvanáct milionů, filharmonie pět. „Když jsme sestavovali rozpočet v srpnu, jednali jsme s divadlem i filharmonií, že ke zvýšením dojde,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Dával jsem si pak za úkol, že bude na vykrytí v rezervě rady dostatek prostředků. Výsledek je, že peníze dnes v rezervě jsou a 6. března zastupitelstvo schodek vykryje,“ shrnul.

Dodatečné peníze, například ze vstupného nebo pronájmů, podle něj představují asi osmnáct procent. „V podstatě kryjí jen to, co nám pořád vyvádí vláda, a sice že zvyšuje tabulky pro naše zaměstnance, aniž by se ptala, kde na to vezmeme,“ doplnil Bačák.

Pro Olomouc jsou výdaje na divadlo a filharmonii velmi citelné. Proto připravuje jednání, na kterém se sejdou zástupci města a spolu s řediteli budou probírat různé budoucí scénáře.

Mezi pozvanými odborníky jsou lidé z ministerstva kultury, Národního divadla nebo Univerzity Palackého. Výstupy pak dostanou radní i zastupitelé.

Hrozí rušení některého ze souborů

Variant je celá řada „Budeme je zpracovávat v modelu zachování zcela, zachování částečně, případně krutější modely, kde se třeba rozpouští některý ze souborů,“ nastínil Tichák.

„Moje ambice ale je, aby Olomoučanům zůstala kultura zachovaná v té šíři služby jako dosud, tedy abychom měli symfonický orchestr a třísouborové divadlo,“ přeje si Tichák.

Politici i představitelé kultury čekají, jak dopadne návrh zákona o veřejné kulturní instituci, na kterém teď pracuje ministerstvo. Vláda ho chce předložit do poloviny roku.

Vytvoření nového typu právnické osoby, které už existují například ve vědě nebo školství, by mělo stabilizovat kulturní instituce a mimo jiné umožnit jejich spoluzakládání městy a kraji nebo státem.

V současné době podporuje kraj profesionální soubory prostřednictvím účelově vázané dotace.

„Vyšší podpora kraje by nutně měla být spojena i s tím, že krajská samospráva získá větší vliv na fungování těchto organizací, což by mohla umožnit nová právní forma veřejné kulturní instituce,“ podotkl krajský radní pro kulturu Jan Žůrek (Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj).