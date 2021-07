Okresní města v Olomouckém kraji nechtějí přijít o mladé, postaví byty

13:42

Olomouc, Šumperk a Jeseník plánují výstavbu cenově dostupného bydlení. Po řadě let, kdy města ve své režii prakticky nestavěla žádné byty, dochází ke změně. Hned tři z pěti radnic okresních měst v Olomouckém kraji avizují, že do bytové problematiky zasáhnou a budou do ní investovat.