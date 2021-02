Ať zase zazní Maria. Lidé z Dřevohostic se skládají na nový zvon

Nový zvon, který přijde na zhruba 650 tisíc, v létě nahradí poškozený a léta nefunkční nástroj, který přesně před 300 lety odlil pro Dřevohostické zvonařský mistr Antonín Behr z Olomouce.

„Sbírku jsme zahájili v listopadu a dnes je na účtu přes pět set tisíc korun. Přispívají nejen lidé, ale i spolky nebo další obce z naší farnosti. Sbírka se plní takovou rychlostí, že možná vybereme celou částku,“ těší starostu Dřevohostic Petra Dostála, který za solidaritou místních i přespolních vidí hlavně patriotismus.

„Lidé tady žijí rádi, neodcházejí ani mladí. Nedávno jsme vyčlenili šestnáct nových stavebních parcel a čekali, že se k nám přistěhují cizí, ale dopadlo to tak, že dvanáct pozemků koupily děti starousedlíků,“ vysvětluje Dostál.

Nový zvon stejně jako ten původní z roku 1721 dostane jméno Maria. Dřevohostice totiž leží nedaleko Svatého Hostýna, známého poutního místa s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie.

„Hostýn máme na dohled a hodně se k němu upínáme. Panna Marie Svatohostýnská proto bude znovu i na reliéfu nového zvonu. Chybět nebude ani svatý Havel, kterému je zasvěcen dřevohostický kostel, a také logo farnosti a obce,“ líčí starosta.

Starému zvonu puklo tělo, zní jako plechový hrnek

Původní barokní zvon dosloužil v roce 2010, a to kvůli prasklině, která poškodila jeho zvuk.

„Zvonu nepuklo srdce, ale tělo. Zvuk je hrozně špatný, je to slyšet na první poslech, zní jako plechový hrnek,“ vysvětlil Dostál.

Na popud Františka Kužela, který se o zvon dlouhá léta staral, se obec původně snažila nástroj opravit. Problém řešila i s odborníkem – kampanologem.

„Pátral jsem, kdo by náš zvon opravil. Zjistil jsem ale, že je to památka první kategorie a takovou u nás může opravit jen Petr Rudolf Manoušek, známý zvonař, který se mimo jiné stará o největší český zvon Zikmund umístěný v katedrále sv. Víta v Praze,“ popsal Kužel.

„Pan Manoušek v lednu 2011 přijel a náš zvon pečlivě prohlédl a proměřil. Pak napsal doporučení, že než starý nákladně opravovat, bude vhodnější pořídit zvon nový,“ dodal.

Zrekvírovaný zvon našli u Vídně

Prasklina se na víc než sedm set kilogramů vážícím zvonu objevila už podruhé. Podle Františka Kužela, který se detailně zabýval historií všech čtyř zvonů, jež do jara roku 1917 visely v dřevohostické zvonici, pukl zvon Maria už v roce 1948.

Bylo to teprve tři roky poté, co se do zvonice vrátil po druhé světové válce. Během ní byl spolu s dalšími dvěma menšími nástroji zrekvírován, tedy zabaven pro válečné účely. Na rozdíl od menších zvonů se ten nejvzácnější po válce našel ve skladu u Vídně.

Dřevohostické zvony Dřevohostická zvonice stojí na původním bratrském hřbitově, postavena byla v roce 1590. První zvon, o kterém existují zápisy, byl malý umíráček, který byl do věže přenesen v roce 1709 ze starého, vyhořelého kostela na náměstí. V roce 1721 přibyl velký zvon Maria. Jeho ladění je fis1 a váží 710 kilogramů. Další dva menší zvony dala pořídit Františka, rozená hraběnka Sereni, vdova po majiteli panství Jiřím Bedřichu z Opersdorfu. Zvon zasvěcený sv. Josefu, který vážil 380 kilo, byl laděný v a1, druhý, věnovaný sv. Michalu, zněl v tónu h1 a jeho váha byla 190 kilogramů. Čtyři zvony byly ve věži do 18. dubna 1917, kdy byly všechny mimo největší zrekvírovány. Po válce se žádný z nich nevrátil, proto farníci pořídili v roce 1925 zvony nové. Za druhé světové války byly tři velké zvony 13. dubna 1942 odvezeny do Bystřice pod Hostýnem. Po válce se našel jen ten nejvzácnější. (zdroj: František Kužel)

„Hned 9. srpna 1945 byl vytažen na zvonici a o tři čtvrtě na osm večer poprvé k veliké radosti občanů vyzváněl. O tři roky později pukl, trhlina byla dlouhá padesát centimetrů. Zvon byl svařen v Brně u firmy ZUK. Bylo výstražně připomenuto, že nesnese použití zvonícího stroje, přesto k němu byl kolem roku 1975 připojen elektrický pohon,“ připomněl Kužel, který si vzal nástroj na starost v roce 1997.

„Předtím zvon Maria nezvonil asi dva roky. Bylo mi nabídnuto, jestli by šel dát opět do chodu. Několik dnů jsme se synem zkoušeli pohon zvonu zprovoznit, což se nám podařilo. Zvon pak s častými poruchami pohonu zvonil až do roku 2010, kdy jsem zjistil, že prasklina z roku 1948 se obnovila,“ vypráví muž.

Nový zvon odlije zřejmě již v květnu známá zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová v Brodku u Přerova. Od konce června do poloviny srpna bude vystaven v kostele sv. Havla. Po svěcení plánovaném na 15. srpna se rozezní už ze zvonice, odkud dosud zvoní jen malý umíráček.

Starý zvon Maria odborníci vyčistí tak, aby mohl být napořád vystaven v prostorách dřevohostického kostela. Úspěch sbírky na nový zvon navíc v obci oživil debatu, zda postupně nepořídit do zvonice také další dva chybějící zvony.

„Ozývají se takové hlasy, zatím si tím ale nejsme jistí,“ mírní ale nadšení starosta Dostál.

Dřevohostice nebudou v regionu jediným místem s novými zvony. V roce 2019 se dokonce dvou dočkali také v Kostelci na Hané na Prostějovsku, kde o jejich předchůdce přišli rovněž za druhé světové války.