Koronavirus v domově v Prostějově, žena onemocněla po návratu z nemocnice

Všichni tu nyní čekají na výsledky dalších testů.



„Jde o naši klientku, má přes devadesát let. Už dlouhodobě se potýká s plicními problémy, špatně se jí dýchá. Od nedělního dopoledne na základě jejího testu víme, že je pozitivní na koronavirus,“ popisuje ředitel Domova seniorů Prostějov Zdeněk Libíček.

Nakažená klientka byla před časem hospitalizována v prostějovské nemocnici, v době jejího návratu do domova ještě neplatila povinnost mít při odchodu ze zdravotnického zařízení potvrzení, že člověk není pozitivní.

„Přesto jsme ji po návratu k nám okamžitě pro jistotu umístili do karantény. Byla v izolaci na samostatném pokoji, chodili k ní jen vybraní pracovníci. Ovšem minulý týden ve středu měl náš personál pocit, že paní pokašlává víc, než je u ní obvyklé,“ vylíčil ředitel.

Pečovatelky tak v domově informovaly tamní lékařku, ta uvědomila krajskou hygienickou stanici, která vzápětí nařídila odběr na prověření přítomnosti koronaviru.

„K tomu došlo ve středu dopoledne, v neděli dopoledne jsme dostali informaci , že test byl pozitivní. Nevíme, kde přesně se paní nakazila. Každopádně je dál v úplné izolaci na samostatném pokoji. Platí tady maximální hygienická bezpečnostní opatření, chodí se k ní v ochranném obleku a rukavicích,“ podotkl Libíček.

„Nikdo si nedovolí něco podcenit“

Ředitel zdůrazňuje, že v domově nastavil ta nejpřísnější bezpečnostní i hygienická opatření, a to ještě dříve, než je nařídila vláda. „Nikdo v sociálních službách si za této situace nedovolí něco podcenit,“ vyzdvihl.

Hned po středečním odebrání vzorku proto personál, který má na starosti příslušné oddělení, zůstal v rámci karantény v domově. Osm pečovatelek tak od té doby nebylo doma.

V pondělí do prostějovského domova pro seniory přijeli hygienici v protiepidemických oblecích a odebrali další vzorky. „Otestovali sestřičky, další pečovatelky, uklízečky i další zaměstnance. Teď čekáme na výsledky,“ uvedl ředitel.

V karanténě je nyní 73 klientů jeho domova. Jde o celé druhé oddělení, zabírá dvě poschodí. Dohromady v celé budově žije víc než dvě stě seniorů.

„Naši klienti na druhém oddělení dostávají stravu na pokoj. Ve vlastním zájmu se teď nestýkají. Celé je to smutné, jsou velmi společenští. Ale samozřejmě to chápou. Nepotkává se ani personál z jednotlivých oddělení, pro všechny máme respirátory i ochranné oděvy. Doufejme, že to zvládneme,“ dodal ředitel.