Nechceme věžák za humny, bouří se lidé. Prostějov tvrdí, že nic nezmůže

Prostějovská čtvrť Domamyslice představuje dobrou adresu a poklidné, téměř venkovské bydlení blízko města, na půl cesty k Plumlovské přehradě.

Její ráz zatím ruší jen monstrózní betonová stavba na začátku výpadovky, kterou buduje spolumajitel tamní slévárny.

Další mohutná budova by měla vzniknout opodál. Známý prostějovský podnikatel, jednatel obchodní zóny Atrium v centru a společník řady firem Marcel Hájek chce v Domamyslicích postavit bytový komplex složený ze dvou domů – šestipatrového a pětipatrového.

V oznámení o zahájení územního řízení Jiří Bouda ze stavebního úřadu v Prostějově popsal, že stavbu budou tvořit dva sousední domy uspořádané do tvaru písmene L.

„Bytový dům SO 01 je navržen jako šestipodlažní a bytový dům SO 02 jako pětipodlažní,“ potvrdil Bouda.

V obou domech bude celkem 68 bytů, v prvním 32 bytových jednotek a ve druhém 36 jednotek. Součástí stavby plánované na kraji Domamyslic mají být sítě, komunikace nebo parkoviště.

Velká stavba naruší ráz lokality, zlobí se místní

Lidé z okolí jsou mohutnou stavbou za svými humny zaskočení. Sepsali petici, kterou během pouhých tří dnů podpořilo 177 obyvatel Domamyslic, a obrátili se na radnici s žádostí o pomoc.

„Takto velká a rozsáhlá stavba naruší ráz lokality. Výškou a mohutností několikanásobně přesahuje veškeré stavby v městské části Domamyslice. Výstavbou 68 bytových jednotek vzroste v této klidné lokalitě množství aut, a tím se zvýší i smogová situace, hlučnost, prašnost a hustota dopravy už tak vytížené a frekventované ulice Domamyslická,“ argumentuje členka petičního výboru Pavla Pekařová.

Signatáři by rádi prosadili alespoň snížení stavby o dvě až tři patra, aby do těsného sousedství rodinných domků zapadla.

„Do městské části, která bývala samostatnou dědinou, se taková stavba opravdu nehodí. Občanů Prostějova ubývá, takže není bytová nouze, aby se tady něco takové stavělo. Domamyslice na takový počet aut a lidí nejsou připraveny,“ podotkla Pekařová.

Další členka petičního výboru Gabriela Zabořilová potvrdila, že místní obyvatelé mají obavy.

„Ceny domů s pozemky se v důsledku výstavby dvou bytových domů rapidně sníží. Mnozí z nás se zadlužili až do důchodu, aby strávili život v krásné oblasti v blízkosti biokoridoru Hloučela. Teď se naše snové bydlení vytrácí,“ stěžuje si.

Zrovna v těchto dnech vzniká na hranicích pozemku osm bungalovů. „Majitelé si je koupili s představou klidného bydlení na okraji města v blízkosti zeleně,“ lamentuje Zabořilová.

V souladu, nebo v rozporu s územním plánem?

Vedení radnice tvrdí, že s developerským plánem v Domamyslicích nemůže nic dělat. Primátor František Jura prohlásil, že stavba je v souladu s územním plánem, oddělení územního plánování už proto vydalo kladné stanovisko a věc nyní řeší stavební úřad.

„Musím zdůraznit, že do správních řízení, to znamená do výkonu státní správy, nemůže statutární město Prostějov žádným způsobem zasahovat,“ hájí se primátor.

Podle územního plánu, který platí od roku 2014, je maximální výška stavby pro tuto lokalitu 15 a hřebene střechy 19 metrů od země.

„Neexistuje zákonný nástroj, jak donutit investora ke snížení výšky bytového domu,“ tvrdí Jura.

S tím však obyvatelé Domamyslic zásadně nesouhlasí. „Podle dokumentace, kterou účastníci řízení pořídili přímo na stavebním úřadě, je budova vyšší, než povoluje územní plán. Oddělení územního plánování vydalo kladné stanovisko, které se nezakládá na pravdě,“ tvrdí členka petičního výboru Pekařová.

Povolené limity bytové domy podle kritiků překračují minimálně o jedno patro.

Vedení města nyní přislíbilo, že se s investorem pokusí o námitkách obyvatel a snížení stavby ještě diskutovat.

Podnikatel Hájek odmítá, že by stavba byla navržená v rozporu s územním plánem.

„Nemyslím si, že bychom byli výš, s tím jsem ty pozemky kupoval. Ale námitky vnímám a domlouvali jsme se s projektantem, že se na základě připomínek budeme snažit udělat nějaké úpravy,“ potvrdil.

Zmínil se například o sázení zeleně, odhlučnění nebo zábranách, aby na domy ze strany od Domamyslic nebylo tak vidět.