Nemocné neléčí jen lékaři, stačí i vlídné slovo a rozptýlení

Šumperská nemocnice hledá lidi, kteří by pomohli s léčbou jejich pacientů. Jejich rolí bude psychická podpora, čtení novin či knih nebo zábava u stolních her.

Dobrovolníky shání nejen pro Nemocnici Šumperk, ale i zábřežskou internu.„Hledáme dobrovolníky, které baví práce s lidmi, mají chuť pomáhat a chtějí smysluplně vyplnit svůj volný čas i získat nové zkušenosti,“ uvedla nemocniční kaplanka a koordinátorka dobrovolnického programu Nemocnice Šumperk Pavlína Pospíšilová.

„Hlavní náplní jejich činnosti je zpříjemnit volný čas pacientům, být s nimi. Mohou si s nimi povídat, číst knihy, dělat různé aktivity, hrát stolní hry nebo je doprovázet na procházky,“ dodala s tím, že dobrovolníci mohou přijít i s vlastním nápadem, jak zpestřit čas dlouhodobě hospitalizovaným nemocným.

Zapomenout na nemoc

Podle kaplanky nemocní často zažívají nejsilnější pocit osamělosti a nejvíc ocení, když si s nimi někdo přijde jen tak promluvit nebo je vyslechnout, na což není třeba mít odborné vzdělání či speciální schopnosti.

Dobrovolníci Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 606 044 869 či e-mailu

pavlina.pospisilova@nemocnicesumperk.cz

„Když to zjednoduším, hlavním úkolem dobrovolníků je, aby si pacienti trochu ‚odpočinuli‘ od své nemoci. Často tím obohatí nejen život nemocných, ale i ten svůj, a to možná více, než jak by se mohlo na první pohled zdát. Asi nejvíc nám teď scházejí dobrovolníci na interně v Zábřehu,“ shrnula Pospíšilová.

Na věku dobrovolníků nezáleží, může se jím stát kdokoli, komu je víc než osmnáct let a chce ze své dobré vůle a bez nároku na finanční odměnu pomáhat druhým.

Zatímco dříve pomáhali v nemocnicích spíše studenti, dnes se stále častěji mezi dobrovolníky objevují i starší lidé, kteří bývají díky svým životním zkušenostem velmi šikovnými společníky hospitalizovaných.

Dobrovolníci docházejí za pacienty šumperské nemocnice už od roku 2011 a krátí jim čas jak různými zájmovými aktivitami, jako je zpívání, posilování paměti nebo vymyšlením společných tvořivých aktivit, tak individuálními návštěvami v roli společníků či průvodců.

Pomáhají i při organizování motivačních programů nebo pacienty doprovázejí na kulturní akce.