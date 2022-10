Dny židovské kultury nabízí ukrajinské uprchlice i městskou hru

Rodina Grünwaldových pokojně žila v Uhelné ulici v Olomouci, než ji nacisté násilně odvedli do koncentračních táborů. Právě její připomínka festival zahájila.

„Stejně jako řada ostatních rodin měla děti, své životní příběhy, problémy, a to, co je odlišovalo od jiných, bylo, že jednoho dne někdo přišel a řekl, že mají nastoupit do vlaku. A pak je zastřelili nebo zplynovali,“ řekl Alexandr Jeništa, dramaturg a ředitel festivalu Dny židovské kultury.

Dny židovské kultury Celý program festivalu, který tradičně pořádá Muzeum umění Olomouc, Centrum judaistických studií FF UP a Židovská obec Olomouc najdete na www.muo.cz/dzko

Slavnostní položení kamenů zmizelých, Stolpersteine, se jmény rodiny Grünwaldových se uskutečnil na místě, kde dříve stály jejich dva domy. Impulz k položení kamenů zmizelých vyšel od žijícího vzdáleného příbuzného rodiny.

Součástí akce je i výstava studentských prací Záhadné pouto, která mapuje staletí česko-židovského soužití a připomíná i 30 let od obnovení československo-izraelských diplomatických vztahů.

Filmová sekce tradičně rozvine hlavní festivalové téma a představí snímky, věnující se vztahu izraelské společnosti ke svým vlastním menšinám.

Festival zakončí v pondělí 7. 11. ve 20 hodin v Jazz Tibet Clubu koncert kapely Noam Vazana Trio, která nabízí jedinečnou fúzi hudby středního východu a severoafrických rytmů.

„Programu se vymyká uvedení inscenace klasického antického dramatu Trójanky, která vznikla v koprodukci Muzea umění Olomouc, plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty Johan a pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Hrdinky trojské války ztvárňují ukrajinské herečky, které nabízejí jednoznačnou paralelu s nynějším děním v jejich vlasti. Přestože se divadelní hra netýká explicitně židovského tématu, nadčasově rozvíjí motto festivalu, které v sobě skrývá vnitřní paradox – Vzdálený blízký je cizí a náš,“ popsal Jeništa. Představení se koná ve čtvrtek 20. 10. v 19.00 v Uměleckém centru UP.

Hra v mobilu i na papíře

Lidé se mohou během festivalu projít Olomoucí a podívat se na ni jinýma očima.

„K dispozici je i městská hra po stopách židovské přítomnosti ve městě. Na to, co zažíváme úplně běžně, máme najednou možnost podívat se jinak. Například kdo žil v různých domech, kdo dům postavil, kdo ho platil. Dozvíme se o osudech některých olomouckých vil nebo celých čtvrtí, jež vznikly na konci 19. století. Ve hře jsou také informace o dnes už neexistující synagoze na Palachově náměstí,“ podotýká Jeništa.

Hra je formou aplikace. Stačí si do chytrých telefonů stáhnout aplikaci Actionbound. K dispozici je ale i papírová verze. Zjednodušená mapa, v níž je 22 zastavení se stručným popisem, je k dostání v pokladně Muzea umění v Olomouci.

Součástí festivalu jsou také odborné přednášky, promítání filmů či dokumentů.