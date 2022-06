Tři mušketýři ve ztřeštěném obalu, Divadlo Tramtarie hraje klasiku po svém

„Hlavními motivy naší nejnovější inscenace jsou láska, přátelství, odvaha a hlavně legrace. Tyto věci neztrácejí platnost v žádné době,“ nastínila dramaturgyně hry Tereza Matějková.

Diváci se mohou těšit i na intriky a napínavé souboje. Bojovou stránku inscenace si vzal na starosti uznávaný choreograf Daniel Bodlák, který spolupracuje i se zahraničními produkcemi a jeho choreografie mohou diváci Netflixu obdivovat třeba v seriálu Barbaři.

„V čele kaskadérů Daniel Bodlák rovněž spolupracoval na projektu Tři tygři ve filmu, který právě teď trhá divácké rekordy v kinech po celé republice,“ připomněla produkční Divadla Tramtarie Vlasta Pechová.

Tři mušketýři - divadelní sen režiséra

Hru režíroval umělecký šéf divadla Vladislav Kracík. „Převést na jeviště Dumasovy Tři mušketýry byl vždycky jeden z mých divadelních snů,“ prozradil Kracík.

„Jsem velmi rád, že nastal čas proměnit sen ve skutečnost. Naším cílem bylo vytvořit velkolepou podívanou, kde se mísí témata a principy ryze komediální s celou řadou dalších žánrů, od thrilleru po romantické drama,“ vysvětlil.

Vše je podle něj nakonec zabaleno do „švihlého, ztřeštěného obalu“. „Ostatně na to jsou diváci, kteří přicházejí do našeho divadla zvyklí,“ shrnul.

Hlavních rolí se ve hře, jejíž premiéra je v letošní divadelní sezoně Divadla Tramtarie tou poslední, ujali Marek Zahradníček, Vít Pištěcký, Miroslav Černý a Dominika Hrazdílková.

„Diváky nečeká žádná nudná klasika, a to i díky nápadité a funkční scénografii Markéty Rosendorfové, podmanivé hudbě Martina Peřiny či okouzlujícím kostýmům Jana C. Löbla,“ vyzdvihla Pechová.

Pondělní premiéra legendárních Tří mušketýrů zahájila třetí ročník letního festivalu Tramtarie Open-air, jenž nabídne čtrnáctidenní divadelní maraton na Korunní pevnůstce. Další reprízy inscenace mohou diváci zhlédnout dnes a zítra, poté ještě 19., 20. a 21. června.