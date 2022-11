Developer slíbil v proluce rodinné domky, teď chce velký třípatrový dům

Projekt nazvaný Rezidence Glazarová chce v ulici Jarmily Glazarové postavit společnost ARPRO. Počítá s osmnácti byty, v podzemním patře bude místo pro čtyřiatřicet osobních aut.

Sousedům a lidem z okolí tak ožily deset let staré vzpomínky, protože právě v roce 2012 podepisovali proti podobnému záměru developera Ladislava Opletala petici.

„Táhlo se to tehdy až do roku 2017, kdy jsme s inženýrem Opletalem dospěli k nějaké dohodě, kterou on teď beze slova změnil a staví tam ještě horší věc než předtím,“ popisuje František Hubáček, člen tehdejšího petičního výboru. Novostavbu by měl hned vedle paneláku, kde žije.

„Pět let od podpisu dohody na radnici byl mezi ním, vedením města a komisí městské části klid,“ dodal.

Terasových domů stojí v okolí několik, tento by nicméně prostor výrazně proměnil.

„Boj neustále vedeme o to, že je to zahuštěné, vysoké, nebude tam prostor, lidé ve spodních bytech v přízemí budou mít temno, uvidí si navzájem do oken, slunko tam skoro nezasvítí. V nejužším místě je to teď dvaapadesát metrů a v širším kolem šedesáti,“ vyjmenoval Hubáček argumenty.

Domky byly podmínkou pro získání pozemku

Tehdejší dohoda s investorem, kterou má MF DNES k dispozici, mluvila o méně intenzivním využití pozemku.

„Na jednání bylo dohodnuto kompromisní řešení zástavby počítající s výstavbou čtyř rodinných domů v dotčené části pozemku,“ stojí v dokumentu.

Na základě dohody tehdy zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku, o nějž investor žádal pro vybudování příjezdové cesty. Na to desítky lidí z Hejčína spoléhaly.

„Pan Opletal ale vůbec smlouvu nevypověděl, dozvěděli jsme se o tom, až když zveřejnili žádost o územní rozhodnutí. Vůbec nemá ani tu čest říct, že dohodu ruší, není u něho slušnost základního jednání,“ kritizuje Hubáček.

Před lety nám totéž schválili, tvrdí developer

Ladislav Opletal, jenž je jednatelem společnosti Artera Atelier zastupující žadatele, nechtěl záležitost příliš komentovat.

„Na stavbu Rezidence Glazarová probíhá řádné územní řízení a účastníci řízení se mohou s podklady seznámit a své případné námitky uplatnit u stavebního úřadu,“ sdělil.

„Řešit uvedenou problematiku prostřednictvím médií nepovažujeme za konstruktivní. Po dokončení územního řízení jsme ochotni naše názory v tisku zveřejnit,“ doplnil a dále odkázal za web firmy, kde jsou základní informace o stavbě.

Stránky uvádějí na východní i západní straně naprojektované budovy odstupy minimálně sedmnáct metrů.

„Návrh stavby je v intencích územního rozhodnutí z roku 1996, které bylo bezproblémově vydáno. Vzhledem k povodním v roce 1997 a následnou aktivitou společnosti na jiných stavbách nebyla po povodních stavba zahájena,“ píše se na webu kanceláře.

Proti jsou i komise

Proti je přitom také hejčínská komise městské části, jejíž někdejší předseda je pod dohodou z roku 2017 také podepsaný. Místní totiž na zelené ploše očekávali odpočinkovou zónu s hřištěm pro děti, která se objevila v původních plánech k prvním pyramidovým domům z devadesátých let. Pro některé to byl jeden z důvodů ke koupi bytu.

„Jednohlasně podporujeme námitku pana Hubáčka za petiční výbor, která byla proti vedenému územnímu řízení podána,“ uvedla komise v zápisu z říjnové schůze.

Stejně se na případ dívá také komise architektury, poradní hlas radnice. Věc s oběma komisemi konzultoval i útvar hlavního architekta, jenž následně za město Olomouc podal námitku účastníka řízení.

„Veškeré smlouvy, na základě kterých je navrhovaný záměr bytového domu napojen na dopravní a technickou infrastrukturu ve vlastnictví města, byly uzavřeny ze strany statutárního města Olomouce pro zcela jiný záměr výstavby rodinných domů,“ připomínají úředníci. Navíc podle nich není chystaná rezidence v souladu s územním plánem.

Stavební úřad zatím sbírá podklady. „Územní řízení dosud probíhá, ve věci nebylo zatím rozhodnuto, stavebník byl vyzván k doplnění studie zastínění,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Jde o podobný případ, na jaký v létě upozorňovali obyvatelé olomoucké Bořivojovy a Boleslavovy ulice, kde jiný developer chystá ve vilové zástavbě v místě chátrajícího domu čtyřpodlažní stavbu s dvaadvaceti byty.

Tehdejší opozice upozorňovala, že pro předcházení protestům by bylo vhodné více propracovat územní plán města, aby se dalo při schvalování staveb podrobněji rozlišovat mezi jednotlivými typy bydlení.