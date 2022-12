Bydlení v domech má dětem z dětských domovů více přiblížit běžný život

5:32

Místo velkých budov ústavů chce kraj děti rozdělit na menší skupiny do rodinných domů a bytů. Děti z dětských domovů v Olomouckém kraji by tak měly vyrůstat v přirozenějším prostředí. Z velkých budov se mají rozejít do menších bytů nebo domů a snadněji se tak zapojit do společnosti.