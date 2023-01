Stále více rodin nemůže dětem platit školní obědy, ty zřejmě opět podraží

Nárok na bezplatné stravování mají rodiny s dětmi od tří do patnácti let, jež minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Zároveň ale musí být škola, kterou děti navštěvují, do projektu Obědů do škol či do Obědů pro děti zapojená.

Na obědy pro potřebné děti směřují i dotace ministerstva školství. Peníze rozděluje mezi neziskové organizace, které poté rodinám pomáhají. Pokud mají rodiče o dotaci zájem, musejí se obrátit přímo na školu.