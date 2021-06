Léčíme i děti, které za pandemie přibraly desítky kilo, říká specialistka

Přednostka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace olomoucké fakultní nemocnice Eliška Sovová to ze svých zkušeností potvrzuje, navíc se podle ní objevily i extrémy.



Letošní školní rok byl ve znamení zrušené prezenční výuky i sportovních kroužků. Vnímáte už teď zvýšení nadváhy u dětí, nebo je zatím na hodnocení ještě brzy?

Podle ohlasů lékařů pro děti a dorost je dětí s nadváhou a obezitou určitě více. Souvisí to s tím, že i u většiny dospělých došlo během koronavirové pandemie k nárůstu hmotnosti, a to odhadem o dva až tři kilogramy. Na naší klinice máme dva „premianty“ – chlapci ve věku 14 a 17 let s nárůstem hmotnosti během pandemie o 20 a 40 kilo. Ten druhý v současnosti váží 204 kilogramů při výšce 174 centimetrů. Podle studií doporučené množství pohybové aktivity v době pandemie splňovalo 23 procent žáků druhého stupně základní školy, zatímco v období před covidem to byla téměř polovina.

O kolik více je v současnosti dětí s nadváhou ve srovnání dejme tomu s dobou o dvě generace dříve?

Poslední studie z roku 2019 uvádí, že nadváhou trpí sedmnáct procent patnáctiletých chlapců, přičemž přímo obézních je jich přes osm procent. Před pěti lety trpělo nadváhou šestnáct procent stejně starých chlapců, obézních bylo pět procent. Děvčat s nadváhou je nyní okolo deseti procent a obezitou trpí přes tři procenta z nich. Při poslední studii mělo nadváhu sedm procent dívek a obézních bylo o něco více, než je dnes.

Jaké děti se do vaší péče dostávají nejčastěji? S nadváhou, nebo už opravdu obézní?

Naše poradna se věnuje zejména obézním dětem, kdy se ve spolupráci s pediatry snažíme o komplexní změnu, která by vedla k úspěšné redukci hmotnosti.

V jakém věku se problémy s nadváhou objevují nejčastěji?

Potíže se mohou objevit v každém věku, od batolete až po děti v pubertě.

Hraje roli pohlaví? Jsou k nadváze náchylnější chlapci, nebo dívky?

Podle statistik mají sklony k nadváze nebo k obezitě více chlapci. Možná to souvisí s vlivem společnosti, kdy se tomu, jak vypadají, věnují spíše dívky a ženy.

Pokud mají sami rodiče problém s nadváhou, mívají sklon to u svých dětí bagatelizovat? Anebo to naopak aktivně chtějí řešit, aby jejich potomci nedopadli jako oni?

Je to velmi individuální. Nicméně podle našich zkušeností je více obézních dětí od rodičů s nadváhou nebo obezitou.

Dá se odhadnout, z jaké části je nadváha nebo obezita dětí zapříčiněna zdravotními problémy a jak moc nesprávným životním stylem?

Podle vědeckých studií je nějakou nemocí způsobeno minimum obezity u dětí. Více než 90 procent je obézních kvůli nezdravé stravě a nedostatku pohybu.

Můžete přiblížit možnosti léčby, ať už nadváhy, nebo poté i obezity?

U dětí je nutná komplexní terapie, kterou musí akceptovat kromě dítěte zejména rodiče a blízcí příbuzní. Snažíme se děti rozpohybovat, naučit je vybírat si zdravá jídla a řešit psychické problémy, které často nárůst hmotnosti vyvolávají, neboť děti řeší stres jídlem. Výborná je i spolupráce s lázněmi v Bludově na Šumpersku nebo v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku.

Eliška Sovová Narodila se v roce 1960 v Olomouci.

Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého, poté působila na interních odděleních nemocnic v Bruntále a Přerově.

Od roku 1992 pracuje na I. interní klinice olomoucké fakultní nemocnice, od roku 2010 je přednostkou kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace.

Je vdaná a má dvě děti. Ráda jezdí na kole, lyžuje a čte detektivky.

Léčba vyžaduje velkou spolupráci s rodiči, aby vytvářeli dětem podmínky, dohlíželi na ně a motivovali je – ať už změnou jídelníčku nebo podporou pohybu. Daří se to, či jsou právě rodiče úskalím léčby?

Opět to není jednoznačné. Jsou rodiče, kteří perfektně spolupracují a pak jsou vidět krásné výsledky. Na druhé straně je asi více těch, kteří přicházejí a myslí si, že za ty děti zhubneme my. Nikdy bych nevěřila, kolik rodin doma nevaří. Kupují pouze průmyslově zpracované výrobky, mrazničky jsou plné polotovarů, na večeři je čínská rozpustná polévka, zelenina i ovoce jsou pomalu sprosté slovo... A že děti tráví u televize, mobilu, tabletu a podobně více než osm hodin denně, takže mají zcela minimální množství pohybu.

V čem dělají rodiče ve stravování dětí nejčastěji chyby?

Jak jsem už řekla, nakupují nezdravé potraviny včetně nápojů, hodně energeticky „hutné“. A jako odměna je většinou nějaká kalorická bomba. Málo vaří doma, protože nejsou ochotní přípravě jídla věnovat čas. Je totiž rychlejší koupit nějaké oplatky než udělat doma třeba mrkvový salát. Děti skoro nic „nejedí“ a rodiče jim nejdou příkladem.

Jaký je ideální pohyb pro děti, aby se problémy s nadváhou eliminovaly?

Pohyb má být takový, aby je bavil, aby se při něm cítily dobře, ať je to třeba pouze obyčejná chůze anebo jízda na kole či koloběžce. Nevěřila bych, kdybych to nezažila, jak děti třeba vůbec neznají okolí svého bydliště. Největší odměna je pro hodně z nich jet na výlet s rodiči, protože to nikdy nezažily. U chlapce, který za rok pandemie přibral třicet kilogramů, popisuje tatínek jeho den jako přesun od ledničky k záchodu a počítači, stále dokola. Pokud chodil do školy, musel aspoň jít těch pár stovek metrů pěšky.

Co říkáte na známou větu „Neboj, on/ona z toho vyroste.“ Je to opravdu tak, nebo dětská nadváha přechází i do dospělosti?

Na tuto větu bych se moc nespoléhala. Právě v dětství se učíme stereotypy, které nás mohou provázet celý život, a k těm patří i styl stravování a přístup k pohybové aktivitě. Ale zase určitě neplatí stoprocentně, že kdo byl v mládí „oplácaný“, bude i v dospělosti.

Která zdravotní rizika dětská nadváha a obezita přináší?

Zdravotní rizika jsou velká a patří k nim zejména vznik inzulínové rezistence, následně cukrovky druhého typu, arteriální hypertenze a metabolického syndromu. V dospělosti pak může být výsledkem vznik ischemické choroby srdeční nebo mozkové mrtvice. Obézní děti také často mají vadné držení těla, což následně vede k potížím jako jsou bolesti zad a postižení kloubů. Neméně významné jsou kromě toho psychické poruchy.