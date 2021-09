Hledač spolupracující s archeology: Objev už je odměna

Cenné historické nálezy, které by jinak nikdo neobjevil nebo by skončily v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí, jsou dnes ozdobou řady muzeí v kraji. To je výsledek dlouholeté spolupráce archeologů napříč regionem s amatérskými hledači, kteří do terénu vyráží s vlastními detektory kovů.