Před maturitou udělejte dobrý skutek a darujte krev, prosí v Přerově

Společný projekt města a přerovské nemocnice by mohl přinést až 130 prvodárců. Nemocnicím totiž chybí krev a lékaři vítají každého dárce krve.

„Krev je nejcennější tekutinou, oběti úrazů, nehod, rodičky s komplikovaným porodem, pacienti k plánovaným ortopedickým, chirurgickým, kardiovaskulárním operacím, k léčbě nádorových onemocnění, pacienti s poruchou krvetvorby – ti všichni potřebuji bezpečnou a dostupnou krev,“ řekl primář hematologicko-transfuzního oddělení přerovské nemocnice Štefan Repovský.

„Pro studenty je rezervováno třináct termínů od 31. ledna do 30. dubna. Každá škola má svůj termín či termíny, záleží na počtu maturantů. Studenti by měli vytvořit skupiny po deseti, takže by jich mohlo během tří měsíců přijít až 130. Náš cíl je získat co nejvíce prvodárců, kteří si uvědomí, že darovat krev znamená zachránit život,“ uvedl primátor města Petr Vrána.

Pro všechny nové dárce v Přerově chystají poděkování i drobný dárek. Výzva k dárcovství byla adresována ředitelům škol.

Byla to čest...

Podle primáře Repovského je za nedostatkem krve také změna hodnot lidí. Dříve podle něho chodily do ordinace celé kolektivy, protože darovat krev bylo považováno za čest.

„Dnes lidé z podniků darují krev zcela výjimečně, ze škol přijde sem tam nějaký student,“ porovnal Repovský.

Za úbytkem je podle Repovského také nabídka plazmaferetických center, které lidem za dárcovství vyplácejí až 900 korun, kdežto dárcovství krve v nemocnici je bezplatné.

„Důležité je také to, aby lidé věděli, že krev zůstává v českých nemocnicích, což u plazmy vždy neplatí,“ podotkl primář.