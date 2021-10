Soud zamítl žaloby, dokončení dálnice u Přerova je zase blíž

Tři obyvatelé Dluhonic a spolky Voda z Tetčic, Krajina Dluhonice a Děti Země – Klub pro udržitelnou dopravu neúspěšně žalovali Krajský úřad Olomouckého kraje.

„Rozhodnutí krajského úřadu z dubna tak zůstává v platnosti. Není to ještě definitivní vítězství, ale pořád máme naději, že stavba skutečně začne,“ reagoval náměstek hejtmana pro dopravu Michal Zácha. Žalobci mají právo se ještě obrátit na Nejvyšší správní soud.



Dálnice D1 končí na okraji Přerova, k dostavění celého tahu Praha–Brno–Ostrava zbývá deset kilometrů. Odhadované náklady jsou 6,75 miliardy korun bez DPH.

Ministerstvo dopravy vydalo zatím nepravomocné stavební povolení, nedávno ale obdrželo sedm rozkladů. Kromě uvedených spolků je podaly také soukromé osoby.

Projednat všechna odvolání podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla zabere několik měsíců. Stavební povolení by tak mohlo mít právní moc nejdříve na konci prvního čtvrtletí příštího roku.

Děti Země vytýkají chyby už v přípravě

Například Děti Země dlouhodobě státu vytýkají, že udělal chyby při přípravě a povolování dálnice u Přerova. Bez nich mohla být podle spolku už hotová.



„Stačilo jen, aby se projektanti v roce 2000 s trasou netrefili do Dluhonic nebo aby ŘSD trasu dodatečně posunulo, když v roce 2013 až 2017 měnilo dvě křižovatky. Případně aby vedení Přerova své občany v Dluhonicích aktivně bránilo,“ uvedl spolek v srpnu.

Dluhonice jsou částí Přerova, trasa dálnice se dotkne několika nemovitostí na jejich okraji. Obec za to má přislíbené kompenzace přes 130 milionů korun. Černý scénář podle Mátla počítá se zrušením stavebního povolení a opakováním procesu EIA (zkratka pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí - poz. red.).

„Jakmile by rozkladová komise ministerstva dopravy nebo soud posléze zrušil stavební povolení, museli bychom se vrátit na začátek a projít celým procesem znovu. Znamenalo by to minimálně roční zpoždění,“ sdělil Mátl.

Poslanci před dvěma týdny kvůli úsekům D1 a D49 odhlasovali novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takže pokud bude zákon schválen, stanovisko EIA už nemůže vypršet.

„Reálně hrozilo, že projekt bude muset projít znovu celým byrokratickým kolečkem. To by znamenalo, že D1 by nebyla dokončena možná ani za deset let. Novela ale byla schválena, a tak se stavba nezasekne,“ řekl k návrhu opozičních i koaličních poslanců zástupce předkladatelů Marian Jurečka. I tak je však nutné vyčkat na závěry soudů.

Výkupy pro D35 u Olomouce

Nový vývoj má i příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu na západě Olomouce. „Zahájili jsme výkupy pozemků na trase budoucí dálnice D35 mezi Slavonínem a Křelovem. První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a na adresu ŘSD ČR se už vrátily jednotky podepsaných smluv v hodnotách milionů korun,“ sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Připomenul, že stavba dlouho nepokračovala kvůli sporům o vedení trasy na úrovni Křelova. „Z důvodu zákonných změn bylo nutné opakovat proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Získáním kladného stanoviska se příprava rozjela na plné obrátky,“ dodal.

Majetkoprávní přípravy znamenají vyřízení 450 smluv. Ty zahrnují kromě výkupů pozemků také uložení věcných břemen nebo nájemní smlouvy. Na konci příštího roku chce ŘSD požádat o stavební povolení a začít s přípravou podrobné technické dokumentace pro zadání stavby.

Součástí bude i rozpočet stavby. Aktuálně je cena odhadovaná na miliardu korun. Na rok 2023 je v plánu veřejná soutěž na zhotovitele, zahájení stavby se předpokládá na začátku roku 2024.



Pro blízkou obec Křelov-Břuchotín jsou důležité protihlukové stěny. Investice s nimi počítá. „Budou součástí výstavby dálničního obchvatu,“ potvrdil ředitel olomoucké pobočky ŘSD Martin Smolka.