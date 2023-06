Spojka z Čech na Moravu se zkraje prázdnin zadrhne, ŘSD opravuje D35 u Litovle

V neděli 2. července pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí rekonstrukci dálnice D35 v úseku Litovel–Křelov.

„Práce za přibližně 173 milionů korun bez DPH obsahují výměnu povrchu pouze pravého jízdního pásu ve směru na Olomouc od kilometru 248,5 do 259 D35,“ uvedl Miroslav Mazal ze ŘSD Olomouckého kraje.

„Celková délka opravované trasy přesahuje deset kilometrů, plocha dotčených vozovek činí necelých 99 000 m2,“ řekl Mazal.

Odborníci na komunikaci na Litovel–Křelov zjistili trhliny a deformace včetně vyjetých kolejí. „Dalším problémem byly staré opravy nevyhovující potřebnému stavu dálnice, proto byla zvolena obsáhlá rekonstrukce formou recyklace za studena a pokládky nových asfaltových vrstev,“ přiblížil Mazal.

Podle ŘSD se v tomto úseku bude pracovat až do druhé poloviny listopadu letošního roku. „Nejvýhodnějším zhotovitelem se stala společnost M – SILNICE a. s.,“ uvedl Mazal.

ŘSD o této plánované stavbě informovala na začátku roku. Přehled významných krajských oprav uvedla také na tomto odkazu.

„Po dobu opravy motoristé projedou sníženou rychlostí po volné části dálnice v jednom jízdním pruhu pro každý směr,“ informoval Mazal.

„V průběhu prací bude uzavřena odpočívka Unčovice na kilometru 253,2 vpravo. Neprůjezdné sjezdy či nájezdy D35 nahradí objízdné trasy vedené k nejbližšímu dálničnímu křížení, kudy se řidiči pohodlně vrátí zpět na požadovaný směr,“ dodal.

Podle starosty Litovle Viktora Kohout (SNK) není nahlášená oprava D35 u Litovle pro město velká komplikace.

„Nedělejme z toho tragédii. S porovnáním toho, co nyní bylo, je to situace zase ne tak zoufalá. Naše investiční stavby to neovlivní, ale může to ovlivnit dopravní situaci od 2. října., kdy se má na deset dní uzavřít Svatoplukova ulice kvůli generální opravě železničního přejezdu ve směru z Litovle na Nasobůrky. Sjednali jsme i kvůli tomu schůzi dotčených orgánů,“ poznamenal starosta.

Přesný termín

Podle starosty město vědělo, že probíhá takzvaná malá modernizace dálnice. „Ale o přesných termínech realizace úseků, které se dotýkají našeho katastru jsme nevěděli. Není v silách města sledovat všechny záměry u jiných subjektů,“ vysvětlil Kohout.

„Myslím, že kdybychom dostali tuto informaci přímo a dostatečně dopředu, tak bychom mohli občany dříve informovat a i firmy. Tuto informaci jsme dostali minulý týden. Každopádně je dobře, že se opravuje a že se ŘSD snaží modernizovat dálnice v rámci možností,“ dodal.

Podle starosty je třeba silnice ve městě a jeho okolí stále opravovat. „Vše je podmíněno získáváním finančního krytí. Lidé jsou již uzavírkami od roku 2020 docela podráždění, ale když je možnost a podaří se zajistit finance, tak je hloupost nerealizovat potřeby města. I k vzhledem inflaci,“ řekl starosta.

„V létě začneme opravovat společně s Olomouckým krajem vnitřní průtah Nasobůrek. Dokončuje se silnice mezi Myslechovicemi a Haňovicemi. V příštím roce nás čeká budování cyklostezky podél celé ulice Dukelská. Připravené máme projekty na ulici Šmakalova, Čihadlo, Studentů… V žalostném stavu je kruhová křižovatka u Modré hvězdy, kde SSOK má v plánu generální opravu,“ vyjmenoval Kohout.

„Závěrem musím říct, že doba pokory je pryč. Nálada ve společnosti je nic moc a odráží se to i na reakcích od občanů, které jsou často demotivující. Na druhé straně práh kritiky mám již posunutý dál. Děkuji všem, kteří chápu tyto počiny, jelikož se to dělá pro nás všechny a buďme zato rádi.“