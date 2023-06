Turisty mají lákat v kraji nové cyklostezky i výlety pro seniory

Dříve narození obyvatelé mohou v rámci seniorského cestování znovu vyrážet na zajímavá místa v kraji.

„Opět nabídneme cíle, jež se líbily. V minulých letech šlo nejčastěji například o Zlaté Hory či hrad Helfštýn. Zaměříme se ale i na nová místa, třeba gastroturistická,“ uvedla uvolněná krajská zastupitelka pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Milada Sokolová.

Hejtmanství už vybralo cestovní kancelář, která zájezdy zajistí. Příspěvek na jednu akci bude 200 korun, stejný jako loni. Senioři se mohou přihlašovat od 26. června, na výlety budou vyjíždět od začátku července do konce září.

„Vybraná kancelář finalizuje nabídku a vkládá turistické cíle na web, aby bylo velmi jednoduché se v nich orientovat,“ dodala Sokolová. Projekt je určen seniorům s trvalým pobytem v Olomouckém kraji.

Přibude cyklobus z Olomouce do Jeseníků

Milovníky cestování na kole potěší nová cyklobusová linka z Olomouce do Jeseníků.

„Cyklopřívěs s kapacitou dvaceti kol bude k dispozici na trase z Olomouce do Zlatých Hor od července do září,“ nastínil vedoucí krajského oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Josef Tetera.

Kraj koupil speciálně vyhlédnutý cyklovozík v Německu. „V některých vozících se kola otírají a je s nimi těžká manipulace. Inspirovali jsme se proto ve Strážnici, kde jezdí tento vozík, moc se nám líbil. Kola se neotírala, manipulace byla velmi jednoduchá,“ vysvětlila Sokolová.

Cykloturisté se navíc letos dočkají i nových tras. Třeba u Hranic pokračuje dostavba cyklostezky Bečva, v Jesenících byly zase rozšířeny a vyznačeny okruhy cyklotras na Staroměstsku.

„K otevření dojde na přelomu června a července, k dispozici bude více než 400 kilometrů nových značených tras v 11 různě obtížných okruzích,“ shrnul Tomáš Rak ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Šumperk zve na cestu časem

Zázemí cyklistům vylepšují v Jeseníkách desítky nabíjecích stanic pro elektrokola, na střední Moravě je pak nově k dispozici 14 servisních stojanů.

„Jde o servisní místa s nářadím či pumpou, která lze zdarma využít při problémech s kolem,“ objasnil za Sdružení cestovního ruchu – Střední Morava Jan Machovský.

Sdružení rozšiřuje i počet nabíjecích cykloboxů pro elektrokola. Mapa, kde jsou takzvané cyklohuby či cykloboxy pro elektrokola rozmístěny, je na webu stredni-morava.cz.

Šumperk vylepšil možnost nechat se zde okouzlit noblesou časů, kdy se mu přezdívalo Malá Vídeň. Atmosféru konce 19. století si zájemci vychutnají při procházce po stopách nádherných staveb z období největšího rozkvětu města.

Tamní podnikatelé si totiž tehdy zvali na stavbu vil a paláců významné vídeňské architekty a Šumperk se tak nápadně přiblížil vzhledu hlavního města habsburské monarchie.

„V letošní sezoně se projekt Malé Vídně obnoví, jsou v něm další zajímavé objekty,“ podotkl Rak.

Odborníci chystají sčítání návštěvníků

Na severu regionu by turisté v blízké budoucnosti mohli využít i výstup ze sčítání návštěvníků Jeseníků, které začne v zimní sezoně.

„Více než desítka sčítačů nabídne co patnáct minut data o tom, kolik je v daných turistických cílech lidí. Chceme tak dostat lidi z hlavních lokalit i jinam do podhůří do jiných zajímavých a neobjevených míst,“ přiblížil Rak s tím, že turisté si tak budou moci lépe naplánovat výlety.

„Když člověk přijede na místo, ale kvůli počtu návštěvníků například nezaparkuje nebo se někde tlačí, tak zážitek z návštěvy hor není takový, jaký by si představoval,“ dodal Rak. Data o návštěvnosti daných lokalit půjdou dohledat i zpětně.