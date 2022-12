Odvedu syna do školky a pak už jen peču, říká amatérská cukrářka

Amatérská cukrářka peče pro příbuzné, kamarády a známé, kteří před Vánocemi péct nestíhají či nechtějí, již čtvrtým rokem. Výpomoc rodině a přátelům se nakonec rozrostla do pečení ve velkém.

„O napečení cukroví mě zprvu poprosily kamarádky, protože nestíhaly. A postupně se to začalo nabalovat,“ přiblížila Grulichová, která pro zájemce peče během své rodičovské dovolené.

„Odvedu syna do školky a pak už jen peču a peču, jeden plech za druhým,“ dodala s úsměvem.

Učila ji babička

Pečení je pro ni zálibou, což je vidět třeba i na tom, že jen letos připravila 65 kilogramů vánočního cukroví. Vztah má k němu díky babičce, které se často dívala pod ruce a pomáhala jí.

„Když jsem k ní přijela na víkend, pekly jsme. Bylo mi to vzácné, protože mamka pekla nerada. Na Vánoce ale cukroví připravila, neodpustila by si na stole nic nemít,“ vzpomíná Grulichová, jež ale už několik let své mamince cukroví dodává. „Využívá toho, že peču ve velkém, baví mě to a ji naopak ne.“

Letos amatérská cukrářka připravila 21 druhů pečených i nepečených sladkostí. Kromě klasiky, jako je linecké, vanilkové rohlíčky, perníčky či včelí úly, vyrobila i sádlovky nebo ořechové kuličky.

„Moc mě bavilo dělat včelí úly. Pomáhal mi přítel, povídali jsme si, práce nám šla hezky od ruky,“ nastínila pohodové pečení Grulichová, které ovšem pomáhají i babičky. A to tím, že zabaví děti, a ona tak má v kuchyni volné ruce a prostor.

Každý kousek cukroví váží sice jen pár gramů, na pečení ale amatérská cukrářka spotřebovala desítky kilogramů surovin.

„Jen másla, sádla či jiného tuku byla potřeba víc než deset kilo, mouky osmnáct, přes jedenáct kilo cukru a přibližně 95 vajec. Plus samozřejmě spousta dalších věcí. A tolik surovin jsem spotřebovala pouze na ty druhy, které se pečou. Když připočtu ještě dalších pět nepečených, tak byla spotřeba surovin ještě vyšší,“ shrnula.

Kvalitní ingredience

„Laciné věci a náhražky se nevyplatí. To se vymstí nejen na chuti, ale často už při pečení,“ uvedla.

Že už má za sebou desítky kilogramů cukroví, je znát. Do některých druhů si dovolí dát i jiný tuk než máslo a je to podle ní spíš k užitku. „Úplně všechno z másla nedělám. Mám pocit, že v některých případech dělá cukroví drobivější,“ říká.

Ceny surovin jsou oproti loňsku vyšší, Grulichová se proto snažila nakoupit vše potřebné v akcích.

„Hodně sleduju letáky supermarketů a hypermarketů. I kdybych měla jít přes půl města, protože tam mají levnější mouku, půjdu,“ naznačila nákupní strategii.

Třeba ořechy však v obchodech nekupuje. Ceny jsou totiž podle ní dvojnásobné oproti tomu, když je vykoupí od někoho, kdo je nalouská doma.

Ušetřit by se mohlo i na cukru. Do sladkostí by se ho nemuselo dávat tolik, kolik je v receptech napsáno. Na něm ale cukrářka nešetří.

„Některé druhy jsou hodně sladké, ale myslím si, že to ke svátkům patří. Pětatřicet korun za kilo cukru? Ať! Vždyť jsou Vánoce...,“ poznamenala s úsměvem.

„Nedělám to kvůli obchodu, ale proto, že mě to baví, mé cukroví se líbí, chutná a dělá přátelům radost,“ uzavřela Grulichová.