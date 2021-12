Prodloužené volno bude mít jen malá část škol v Olomouckém kraji

Poslední měsíce totiž ztěžují a zpomalují výuku zavřené třídy a děti a učitelé v karanténě. I proto mnozí ředitelé volno před Vánocemi vyhlásit nechtějí.

„Vysoká nemocnost a s tím spojená nepřítomnost žáků ve škole, dále žáci i celé třídy přechodně v karanténě. Z těchto důvodů je nutno probrat alespoň základní učivo a minimálně omezovat výuku,“ popsal ředitel Fakultní základní školy Olomouc Jaroslav Hála.

S uzavřením školy by mohli mít problém také někteří rodiče, kteří by nesehnali pro mladší děti hlídání.

„Mnoho rodičů si před Vánocemi nemůže dovolit zůstat s dětmi doma, i když by byla nabídnuta školní družina. Z výše uvedených důvodů ředitelské volno před Vánocemi vyhlášeno nebude,“ zdůvodnil Hála.

Zavírat se před Vánocemi nebude ani Základní škola Svatoplukova v Olomouci. „Ty nejhorší týdny šíření nákazy máme už za sebou, pozitivita u nás ve škole klesá a rádi bychom si teď užili klidnější dny s dětmi,“ ředitel Základní školy Svatoplukova Jiří Vymětal.

Podle něj se řada dětí těší na každý den ve škole. „Zvláště ty, které doma v karanténě prožily několik týdnů,“ řekl. Dodává ale, že pokud je budou chtít rodiče nechat tři dny před prázdninami z jakéhokoli důvodu doma, škola jim vyhoví.

Hodí se každý den vzdělávání

Učit se před Vánocemi budou také studenti Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. Podle ředitele Martina Kováře potřebují využít každý den ke vzdělávání.

„Studenti mají z předchozích let mezery především v odborném výcviku, který se dal vyučovat distančně pouze ve velmi omezeném rozsahu,“ popsal.

Mnoho ředitelů se odvolává i na vyjádření dosluhujícího ministra školství Roberta Plagy, který je toho názoru, že školy nesmí jako jediné nést následky brzdění pandemie, jako tomu bylo v minulosti, nebo že je nesmyslné uzavřít školy, pokud pro děti zůstanou otevřeny volnočasové aktivity a kroužky.

„Nemám v plánu vyhlásit ředitelské volno. Zkrácení vyučování před vánočními svátky nedoporučil ani bývalý ministr školství Robert Plaga,“ sdělila ředitelka prostějovské Základní školy Dr. Horáka Petra Rubáčová.

„Plně s ním souhlasím v tom, že ředitelské volno nic neřeší v případě, že zůstanou otevřeny všechny volnočasové aktivity, které děti odpoledne navštíví,“ doplnila.

Hejtman by volno přivítal

Pro prodloužení vánočních prázdnin by ale byl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. „Pokud by toto opatření vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak bych je velmi podporoval, protože si myslím, že by opravdu mohlo zlepšit epidemickou situaci,“ řekl Suchánek.

Hejtmani krajů ale se situací nic udělat nemůžou. „Z pozice hejtmana nicméně žádné podobné opatření vyhlašovat nemůžu a nebudu, ani nebudu toto dávat školám formou doporučení,“ upozornil.

Některé školy ředitelské volno vyhlašují

Rozhodnutí o volnu před prázdninami nesou tedy ředitelé jednotlivých škol. Například z devadesáti středních škol, které zřizuje kraj, požádalo o souhlas s ředitelským volnem zhruba třicet, kterým souhlas s volnem kraj vydal.

Z důvodu epidemiologické situace do školy některé děti ale nakonec nepůjdou. Jedna z těch, která ředitelské volno před Vánocemi vyhlásila, je například Základní škola Řezníčkova v Olomouci.

„Vzhledem ke zdravotní situaci plně podporuji prodloužení prázdnin o tři dny,“ potvrdil ředitel školy Miloslav Palát.

Zároveň však uklidnil, že v tyto dny bude fungovat školní družina i pro nedružinové děti, takže nikdo z rodičů nebude muset být s dítětem doma z těchto důvodů. „Postoj ministerstva považuji opět za obrázek naprostého odtržení od reality,“ míní.

Některé děti zůstanou doma i z jiných důvodů. Například na Fakultní základní škole Komenium Olomouc bude od pondělí vyhlášeno ředitelské volno z důvodu odstávky vody.

Na základní škole pro sluchově postižené v Olomouci bude ředitelské volno vyhlášeno od úterý, a to z provozních a technických důvodů. Na Slovanském gymnáziu v Olomouci vyhlásil ředitel před Vánocemi volno od pondělí kvůli technické odstávce otopného systému.