Ve fakultní nemocnici pomohou čmeláci včelám s opylováním

5:38

Fakultní nemocnice Olomouc sice momentálně připomíná velké staveniště, ale to neznamená, že by její vedení rezignovalo na dlouhodobé prosazování zásad ekologie a udržitelnosti. Dalším drobným kamínkem do mozaiky „zeleného“ rozvoje areálu je instalace dvou čmelínů.