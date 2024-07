My jsme skvělí cirkusáci, zpívali dětští klauni svým nemocným kamarádům

Představení malých klaunů si minulý týden užili ve Fakultní nemocnici Olomouc dětští onkologičtí pacienti, rodiče, sourozenci i zdravotní sestry.

„Supr, supr, suprový, my jsme skvělí cirkusáci,“ zpívají děti.

Nejdříve skáčou na trampolíně a se superhrdinskými plášti se postupně představují publiku.

Cirkus Paciento letos slaví už dvacet let. Jeho hlavní část se odehrává o letních prázdninách. „Zdravotní klauni přijíždějí za dětmi do nemocnic a nacvičují s nimi cirkusové dovednosti,“ vysvětluje manažerka komunikace Zdravotního klauna Adéla Červená. Děti pak předvádějí na pátečním představení, co se naučily. Žonglují s míčky, balancují talíře na tyčkách a tancují se šátky.

Všechny nejdříve zvládnou ukázkové kotrmelce, které střídají hvězdy a stojky. Diváci jim nadšeně tleskají.

Malí pacienti podle Červené díky zdravotním klaunům alespoň na chvíli zapomenou na nemoc a léčbu. „Zároveň jim cirkus vynahrazuje, že nemůžou jako jejich vrstevníci trávit léto u vody s kamarády. Díky němu i tak zažijí legraci,“ říká.