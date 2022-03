Prostějovští úředníci nepotrestali černé stavby, kritizuje ombudsman

Jde o dva montované boxy pro koně, které na svém pozemku v Domamyslicích postavil Kuba v roce 2018 bez stavebního povolení. Na ně si stěžoval loni v srpnu syn jeho sousedů, architekt Jiří Zakopal.

„Nemá stavební povolení. Navíc to jsou plochy určené pro bydlení, nemůžou tam tak stát stáje, které zhoršují kvalitu bydlení okolních obyvatel. Hlavně zápach je problém,“ zdůvodnil architekt, proč jsou podle něj stavby nelegální.

Kuba se brání. Myslel si, že na boxy povolení nepotřebuje. Jsou totiž velké jen zhruba 12 metrů čtverečních, nemají základy a nejsou pevně spojené se zemí.

„Podle všeobecně zažitého názoru většiny lidí a také podle vyjádření dodavatele boxů jsem se domníval, že nepotřebuji stavební povolení. Jsou to absolutně nevýznamné stavby,“ vysvětlil.

Po eskalaci sporů se Zakopalem se sám obrátil na prostějovský magistrát, aby si svoje informace potvrdil. „Bylo mi řečeno, že můj názor, co se týče boxů a přístřešků je mylný,“ přiznal Kuba.

Hledali ve starých mapách

Magistrát se začal případem po podnětu Zakopala zabývat. Jenže místo toho, aby úředníci prověřili situaci přímo na místě, spokojili se s náhledem do ortofotomap. A případ odložili, protože tam boxy nenašli.

„Stavební úřad Magistrátu města Prostějova vycházel z dostupných ortofotomap na portálu mapy.cz, ze kterých ověřoval historii zástavby na pozemku,“ vysvětlil tajemník magistrátu Libor Vojtek.

„Dle zjištění z těchto ortofotomap došel k závěru, že od roku 2015 nedošlo k vybudování nových staveb na tomto pozemku,“ doplnil tajemník.

Ombudsman: případ se měl prošetřit

Podle ombudsmana úředníci neměli případ odložit, protože k tomu nebyl důvod.

„Z informací, které magistrátu zaslal stěžovatel, vyplynulo, že jedna z nepovolených staveb vznikla nejdříve až 15. října 2018. V září 2021, kdy magistrát podnět stěžovatele vyřídil, tedy ještě promlčecí doba v délce tří let neuplynula,“ upřesnil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček ve zprávě o šetření.

Podle něj měli úředníci zahájit řízení o přestupku. „Magistrát pochybil, neboť věc odložil, i když k tomu nebyly splněny zákonem dané předpoklady,“ konstatoval Křeček.

Magistrát poté přiznal svoji chybu. Podle tajemníka ale musel úřad počkat, až krajský úřad jako nadřízený orgán zruší usnesení, kterým se případ odkládá. Úředníci tak nemohli zahájit řízení o přestupku. Než krajský úřad rozhodl, promlčecí doba uplynula.

Podle Zakopala, jenž je zároveň členem místní organizace Prostor Prostějov, byl ale ve skutečnosti postup magistrátu účelový.

„Hned, co mi z magistrátu napsali, že jsou všechny stavby z roku 2015 a že přestupkové řízení nezahájí, tak jsem jim obratem volal, abych jim řekl, že se mýlí,“ popsal.

„Uznali, že jsem měl pravdu, že stavby tam opravdu stojí a promlčené ještě nejsou. Pak ale podruhé poslali, že to nezahájí, tak jsem podal přezkum na kraj a ten si to převzal. Úřad lže. Snažil se to záměrně prodlužovat,“ tvrdí Zakopal.

Magistrát se hájí: uplynula promlčecí doba

Magistrát v této věci podle tajemníka také dál nic dělat nemůže, jelikož uplynula promlčecí doba.

Veřejnému ochránci práv ale slíbil, že při prošetřování podobných podnětů bude v budoucnu vycházet z jeho právního názoru.

„V případě, že by v budoucnu došlo k nesprávnému odložení věci, například na základě chybných informací, zahájí stavební úřad řízení o přestupku, aniž by vyčkával na zrušení usnesení o odložení věci nadřízeným správním orgánem v přezkumném řízení,“ ujistil tajemník.

Majitel pozemku tvrdí, že se snaží situaci napravit. „Zažádal jsem o dodatečné stavební povolení,“ sdělil Kuba.

Podle jeho právničky ale žádné stavební povolení nebylo na boxy nikdy ani potřeba, hodlají se proto ještě také sami na ombudsmana obrátit.

„Máme za to, že nevyžadují stavební povolení, jelikož je to doplňková stavba ke stavbě pro rodinnou rekreaci. Budeme psát ombudsmanovi. Neměl všechny informace,“ uvedla Kubova právnička Helena Řehůřková.

Několikaletý spor

Spor mezi Kubou a Zakopalem se táhne už několik let. Navzájem se očerňují, že mají Zakopalovi rodiče nebo Kuba na svých pozemcích černé stavby.

Zakopal obviňuje stavební úřad v Prostějově, především jeho šéfa Jana Košťála, z toho, že je podjatý a Kubovi povoluje nezákonně stavby na jeho pozemku.

Na magistrát podala Zakopalova rodina dokonce i žalobu kvůli nelegálně postavené stavbě, kterou Kubovi magistrát povolil. Soud nakonec vyhrála. Kuba ale vazby na stavební úřad popřel.

„S Košťálem jsme se viděli maximálně třikrát v životě. Žádné nadstandardní vztahy nemáme,“ prohlásil.

Košťál čelil už v minulosti kritice opozice, že v případě vlivných klientů stavebního úřadu jedná na hraně zákona a někdy i za hranou.

Například je spojován s nelegální stavbou střelnice u Kobeřic nebo masivní betonovou stavbou podnikatele Tomáše Poury na kraji Prostějova, který ze schvalovacího procesu vyšachoval sousedy.

Šéf stavebního úřadu čelí žalobě za podvod

Košťál je zároveň obžalovaný za podvod a zneužití pravomocí úřední osoby v souvislosti s kauzou kolem fotovoltaické elektrárny u Vřesovic.

Prostějovský stavební úřad se podle vyšetřovatelů podílel tím, že zavřel oči nad nedostavěnou elektrárnou, aby do konce roku dostala licenci, a dosáhla tak na výhodné výkupní ceny elektrické energie. Za to Janu Košťálovi hrozí až deset let vězení.