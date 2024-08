Pokuty neodrazují, černých skládek jsou dál desítky. Viníci trestu obvykle ujdou

U silnice ve směru na Rejvíz na okraji Dětřichova, místní části Jeseníku, se v lesním porostu nedávno objevila černá skládka. Přestože jich v Olomouckém kraji v posledních letech ubylo, objevují se dál a někde i po desítkách ročně. Lidé vyhazující odpad do ulic či přírody sází na to, že nebudou vypátráni a vysoké pokutě uniknou. Většinou jim to vyjde.