Za parkování ať se platí až do noci, žádají lidé z auty zaplněného centra Olomouce

Od loňského září platí lidé s trvalým pobytem v centru za první auto dva tisíce korun, což byl nárůst o sto procent, druhý vůz je stojí šestnáct tisíc. Nerezidenti pak mají jednotnou cenu 18 tisíc.

Nově byla také zóna B pro okolí historického jádra rozdělena na tři menší oblasti, aby nebylo možné s dlouhodobou parkovací kartou nechat auto volně kdekoli. Zóna A se kryje s pěší zónou, kam je omezený vjezd a za parkování se tu platí 100 korun za hodinu, výtky tedy míří hlavně k zóně B. Parkovací lístek je tu potřeba mít v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

„Místní si stěžují, že změny byly zbytečné, lepší možnost zaparkovat jim nepřinesly. Aut neubylo a centrum samozřejmě žije i večer. Lidé chodí do restaurací, do divadel, na fotbal či hokej. Auta tu parkují téměř pořád. Chtěli bychom posunout konec na 22. hodinu včetně víkendů,“ přiblížila předsedkyně komise místní části Olomouc-střed Magdaléna Vanečková.

„Pro nás, kteří bydlíme v centru, je nefér, že si platíme kartu vlastně i za čas, kdy jsme v práci, ale večer potom stejně nezaparkujeme. Kdežto kdo přijede po 18. hodině nebo o víkendu, neplatí nic,“ řekl Olomoučan z Dolního náměstí, s nímž redakce mluvila, ale nepřál si zveřejnit jméno.

„Zpoplatnění na 24 hodin město nechce, protože by se to špatně kontrolovalo, desátá večerní by nám ale stačila,“ dodal.

Problematické je i rozčlenění zóny B, jelikož například při uzavírce ulice nebo v případě bydliště na hranici mezi oblastmi mají řidiči menší šanci auto legálně odstavit. Místní také upozorňují, že například i v nedalekém a mnohem menším Šternberku je sobotní dopolední parkování zpoplatněné.

„Posílali jsme podněty na magistrát. Přišel nám e-mail, že se zatím žádné změny dělat nebudou, stále se o tom jedná,“ uvedla Vanečková.

Další zóny nejdříve na konci příštího roku

Podle původních plánů měly letos na jaře přijít i první části nové zóny C a postupem času se měl celý systém rozšiřovat až ke vzdálenějším sídlištím, kde by vzniklo „déčko“. Na přelomu roku ale radnice oznámila, že novinka není technicky ani organizačně dopracovaná a radikální změnu ještě odložila. Na úpravách systému placeného parkování tedy magistrát dál pracuje.

„Největším úkolem je v současné době revize a dobudování informačního systému parkování tak, aby byl připraven na nadcházející změny, především zavedení nových zón C a D. Jejich vznik se neplánuje dříve než ke konci příštího roku,“ informovala za radnici Lenka Jedličková.

Je také potřeba vymyslet úpravy dopravy, jako je zavádění jednosměrek nebo rozšiřování ulic.

„Není kam spěchat, chceme mít systém vyladěný. Z mého pohledu není tak důležité, zda to bude za půl roku, za rok, nebo jindy, jako to, aby byl systém funkční,“ poznamenal primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Před letními prázdninami radnice odsouhlasila, že mezi prvními z dalších kroků budou změny informačního systému, jenž zpracovává zaznamenané přestupky v dopravě.

„Ten musí projít úpravou mimo jiné proto, aby zvládl navýšení počtu placených parkovacích míst v budoucnu. Nutné též je, aby byl schopen lépe evidovat změny v dopravě, jako jsou například uzavírky. Kromě toho by měl být upraven webshop do uživatelsky příjemnější podoby,“ nastínil náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti), jenž má parkovací politiku na starosti.

Skenovací vůz odhalil šest tisíc přestupků

S novým kontrolním vozem městské policie vybaveným kamerami a softwarem totiž výrazně přibylo odhalených přestupků. Od února do poloviny července jich bylo přes šest tisíc z více než 80 tisíc zkontrolovaných aut. Nejčastější pokuta za nezaplacené parkování dosahovala šesti set korun.

„Jakmile jsme začali používat skenovací vozidlo, celý proces kontroly parkovného se zautomatizoval. Ubylo zejména administrativy, jež s ním byla spojena. Strážníci jsou tak více v terénu, čemuž odpovídá i počet odhalených ostatních přestupků,“ podotkl ředitel městské policie Pavel Skalický s tím, že strážníci se teď víc soustředí i na chodce.

Mezi menší novinky patří, že od srpna mohou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P zaparkovat v centru bezplatně na jiných než vyhrazených místech, jestliže prokážou, že v dané zóně pracují nebo podnikají a mají vyřízené oprávnění.

Od září zase zdraží o deset korun stání v podzemním parkovišti u vlakového hlavního nádraží, jež provozují technické služby. Cena se srovná se čtyřiceti korunami v ulicích. Lístek bude nadále platit jako hodinová jízdenka na MHD.