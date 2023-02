Schránka nalezená v nemocnici ukrývala pamětní mince s císařovnu Sisi

U otevření tubusu asistovali i památkáři. Časová schránka se skrývala za mramorovou pamětní deskou ve vestibulu hlavního vstupu do budovy. Nikdo o ní nevěděl.

„Asi nejzajímavější jsou podrobné technické zprávy a dokumentace ke stavbě budovy před více než sto lety, které zachycují tehdejší cenové poměry a podrobně seznamují čtenáře se jmény a původem dodavatelů materiálu a provedených prací,“ popsal mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Ve schránce byly záznamy i z let 1919 a 1945. „Objevitelé kazety po skončení druhé světové války ke svému poselství navíc přidali podle dobových zvyklostí otevřený hold sovětskému vůdci Stalinovi a tehdejšímu československému prezidentu Benešovi,“ dodal Fritscher.

Nalezené pamětihodnosti prozkoumají památkáři. Poté by se na nalezené předměty mohla podívat i veřejnost na krátkodobé výstavě.

Tubus obohacený o zápis ze současnosti i s pamětní deskou se pak zřejmě vrátí už do nového zdiva budoucího pavilonu B, na doporučení odborníků možná jen kopie původních předmětů. Originály by putovaly do archivu.

Časové schránky jsou časté

„S těmito objevy se v historických objektech setkáváme poměrně často. Z poslední doby mohu jmenovat například věže olomoucké radnice či takzvaného červeného kostela na třídě Svobody,“ konstatoval zástupce vedoucího Státního okresního archivu Olomouc Miroslav Koudela.

Časovou schránku vydala například v roce 2017 i věž radniční budovy v centru Olomouce. Mosazné pouzdro napěchované desítkami listin, z nichž nejstarší pochází z roku 1704, skrývala kovová schránka v makovici malé věžičky nad orlojem.

Odkryli ji dělníci během oprav střechy. Kovová schránka čekala na znovuobjevení od roku 1962. Na své místo se vrátila po dokončení oprav střechy v roce 2020.

Město do ní přidalo dvacetikorunu, pamětní medaile, jídelní lístek restaurace či speciální ponožky s motivem tvarůžků a roušky.

„Doufám, že až jednou budou muset opět opravovat radniční věž a najdou ve špici i tento tubus, budou naši potomci s výběrem materiálů z roku 2020 spokojeni,“ komentoval to tehdy primátor Miroslav Žbánek.

Noviny z různých období minulého století, ale třeba také fotografie či mince skrývalo i kovové pouzdro ukryté v makovici takzvaného červeného kostela v Olomouci.

Historici ho objevili v roce 2021 díky rekonstrukci, po které se z dlouholetého skladu knih stane kulturní centrum. Rekonstrukce je po dvou letech téměř u konce. Hotovo by mělo být v květnu.