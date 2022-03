Byty chce olomoucký magistrát převést nájemníkům do voleb

Zasedání opět přineslo velké emoce. Primátor Miroslav Žbánek zvýšeným hlasem uklidňoval hosty, kteří si v sále naštvaně stěžovali, že byty stále nejsou jejich a celý proces se táhne přes míru.

Koalice od prosince pracovala na možnosti, jak byty postavené v roce 2000 dostat po tehdy dohodnutých dvaceti letech do vlastnictví nájemníků.

Původně měla být změna bez doplatků, to ale nakonec nebude vzhledem k zapojení družstev možné. S tím jsou obyvatelé smíření, byty však stále nemají.

Město si k problematice převodu majetku družstva za symbolické protiplnění objednalo právní pohled renomované advokátní kanceláře.

Z posudku vyplývá, že by se z družstev buď musely stát akciové společnosti, které by přešly pod Správu nemovitostí Olomouc nebo by bylo nutné je zlikvidovat a zůstatek rozdělit.

Jinak podle právníků hrozí, že dojde k porušení zákona o obchodních korporacích. Podle odhadů by takové kroky celou věc posunuly zhruba o další rok.

„Všechny otázky mohly být vytyčeny v roce 2018, 2019. Odkládání problému v okamžiku, kdy lidé platí každý měsíc pět tisíc korun zbytečně, je pro nás nepřijatelné,“ komentoval situaci právní zástupce části nájemníků Zdeněk Joukl.

Město chce převést vše

Většinovým spoluvlastníkem bytů je s přibližně dvěma třetinami město. Zbytek drží Družstvo Olomouc Jižní. Podle podkladů pro zastupitele lze nicméně i tento třetinový podíl považovat za majetek Olomouce.

Město chce převést vše. „Je jen otázka, zda jako celek s převodem na město, nebo po částech, kdy by se muselo dopracovat, jak převést jednu třetinu,“ vysvětlil primátor.

Podle něj by se tak mohlo stát například likvidací družstev. „Nikdy jsme neuvažovali o tom, že by třetina zůstala městu, nedávalo by to smysl,“ zdůraznil Žbánek.

Zastupitelé rozhodli, že do dubnivého zasedání prověří zmíněné dvě varianty. Bude nutné nechat nacenit zvlášť jednotlivé podíly. S navýšením doplatku, který pro nájemníky představuje celkem 51 milionů korun, se zatím nepočítá.

Podle představitelů koalice má vedení města zájem vyřešit problém do podzimních komunálních voleb. Lidé jsou k tomu ale skeptičtí.

„Už by bylo opravdu na čase, hysterie narůstá. Možná se to nerozmotá ani do voleb. Problém je roztříštěný. Chytněme se jednoho bodu a klubko rozmotejme,“ vyzývala radní obyvatelka Petra Chrapková.